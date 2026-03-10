Boca Juniors vs. San Lorenzo: formaciones, TV y horario

Luego de lograr corregir su mal andar con una goleada frente a Lanús en la Fortaleza, el Xeneize recibe al Ciclón, que lleva cuatro partidos sin perder. Todo lo que tenés que saber del partido.

Boca Juniors y San Lorenzo jugarán este miércoles desde las 19.45 en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras pegar un volantazo firme que lo despegó momentáneamente del mal arranque, el Xeneize jugará su segundo clásico del año frente al Ciclón, que mantiene un invicto de cuatro encuentros. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Pablo Echavarría.

Tras un pálido arranque en el que fue muy criticado por los hinchas, el cuadro de la Ribera reaccionó en La Fortaleza y goleó 3 a 0 a Lanús mostrando un gran nivel. Ahora, volverá a su hogar en busca de conseguir nuevamente los tres puntos, algo que se le negó en las últimas tres presentaciones ante sus hinchas, que bajaron el famoso “Movete, Xeneize, Movete…” en los empates con Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza.

Embed - EL XENEIZE BAILÓ AL CAMPEÓN DE LA RECOPA CON DOBLETE DE MERENTIEL | Lanús 0-3 Boca | RESUMEN Dentro de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 6° con doce unidades) y 10° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de sumar para afirmarse en ambas tablas y no complicarse innecesariamente a futuro.

En cuanto al equipo, todos los nombres que enfrentaron al Granate se repetirían tras haber jugado con claridad el mejor partido del año, con el entrenador volviendo a confiar en Tomás Aranda y en Milton Delgado desde el arranque. Las novedades estarían en el banco, con Tomás Belmonte fuera por lesión, y con Alan Velasco y Ángel Romeroo con chances de ser suplentes tras recibir el alta.

Por su parte, el Ciclón todavía no terminó de convencer a sus hinchas en el Apertura y pese a que no perdió en ninguno de sus anteriores cuatro partidos, tres de ellos finalizaron en empate, perdiendo incluso el clásico frente a Huracán. Esta materia es una piedra en el zapato para Damián Ayude, que no ganó ninguno durante su gestión, algo que buscará revertir.