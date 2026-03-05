Boca acelera por Lescano: ya acordó con el jugador y negocia con Argentinos

Tras la victoria que le dio aire en el Torneo Apertura , Boca Juniors volvió a concentrar su atención en el mercado de pases . La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya alcanzó un acuerdo con Alan Lescano , aunque todavía resta la negociación con Argentinos Juniors , que se muestra reacio a desprenderse de una de sus principales figuras.

La operación se activará definitivamente cuando se concrete la salida de Lucas Blondel a Huracán , movimiento que liberará el cupo que necesita Boca Juniors para sumar un refuerzo.

Con ese escenario, el club tendrá apenas cinco días, hasta el 10 de marzo , para cerrar la negociación por Lescano , el volante creativo de 24 años que aparece como la prioridad del cuerpo técnico .

Según trascendió, el futbolista ya dio el visto bueno a la propuesta presentada por el club de La Ribera a través de su representante. Sin embargo, la negociación más compleja será con Argentinos Juniors , que por ahora mantiene una postura firme de no vender.

El presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina , fue contundente al referirse a la posible transferencia. El dirigente explicó que Argentinos no considera conveniente desprenderse del mediocampista en este momento .

Uno de los motivos centrales es la situación contractual del jugador, ya que Argentinos posee solo el 50% del pase, mientras que la otra mitad pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata.

“El jugador tiene contrato hasta 2029 y es muy importante para nosotros. Con la situación actual cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve porque el dinero que nos quedaría sería difícil de utilizar para reemplazarlo”, explicó Malaspina.

Un volante que seduce a Riquelme

El nombre de Alan Lescano ya había aparecido en otros mercados de pases en las oficinas de Boca Juniors, donde Juan Román Riquelme considera que el equipo necesita un volante creativo que conecte el mediocampo con el ataque.

Si bien también surgieron alternativas como Hernán López Muñoz o incluso Sebastián Villa, la prioridad absoluta sigue siendo el capitán de Argentinos Juniors.

Con la ventana de negociación cada vez más corta, en Brandsen 805 saben que el acuerdo no será sencillo, pero intentarán torcer la postura del club de La Paternal para sumar al mediocampista antes del cierre del plazo.