Boca Juniors: Riquelme le negó un aumento de sueldo a Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors

El representante del futbolista del Xeneize contó que mantuvo charlas con el presidente para lograr mejoras en las condiciones contractuales del jugador.

Horas después de la goleada de Boca Juniors ante Lanús se conoció un pedido que Miguel Merentiel le hizo al presidente del club, Juan Román Riquelme.

El uruguayo Miguel Merentiel fue goleador y figura en la gran victoria de Boca Juniors ante Lanús (3-0) por la séptima fecha del Torneo Apertura. Ya recuperado de un desgarro que le hizo perder algunos partidos, el uruguayo alcanzó su pleno potencial y se despachó con un doblete ante el reciente campeón de la Recopa Sudamericana.

El triunfo era muy necesario para el conjunto xeneize ya que le dio oxígeno al DT Claudio Úbeda tras cuatro fechas sin victorias y le permitió a su equipo meterse en la zona de clasificación de los playoffs en la Zona A.

La negativa de Riquelme Horas después de la goleada en el estadio Ciudad de Lanús se conoció un pedido que el uruguayo le formuló a través de su representante al presidente del club, Juan Román Riquelme.

El punto principal está relacionado a cuestiones contractuales que, según la visión del jugador, quedaron desactualizadas en relación con el crecimiento del delantero dentro del plantel.

image “Lo que le he pedido al presidente de Boca, sin tener mucha suerte, es una mejora salarial que esté a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca”, explicó Marcelo Tejera en dialogo con Minuto 1, programa de Uruguay.