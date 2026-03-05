Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

El equipo de Claudio Úbeda se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Miguel Merentiel por duplicado y Santiago Ascacíbar.

Boca Juniors jugó los mejores 90 minutos de este Torneo Apertura en su goleada 3-0 a Lanús en La Fortaleza por el duelo pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura. La visita dejó atrás una racha de cuatro encuentros sin ganar en el campeonato (una derrota ante Vélez y sendos empates contra Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza) y se afirmó en puestos de clasificación a los playoffs.

El Xeneize sacó la ventaja en el primer tiempo con los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Ya en la segunda parte, liquidó el pleito a falta de media hora por jugar con otro gol de la Bestia, que incluyó una descomunal asistencia de Leandro Paredes. Tomás Aranda fue otro de los puntos altos del equipo de Claudio Úbeda porque el juvenil de 18 años participó en la acción del 2-0, pidió la pelota en todo momento y tuvo sus oportunidades para anotarse en la lista de artilleros.

En la vereda opuesta, el Granate sintió las ausencias de Rodrigo Castillo (vendido al Fluminense) y Marcelino Moreno (lesionado). El ingreso de Dylan Aquino en el entretiempo le cambió la cara, pero no alcanzó y quedó en la décima colocación de la Zona A con nueve puntos, mientras que el ganador escaló al sexto lugar con 12 unidades.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo miércoles desde las 19:45 (hora argentina) contra San Lorenzo en la Bombonera. En distinta sintonía, Lanús visitará La Plata para medirse el viernes 13 a partir de las 20 a Estudiantes.