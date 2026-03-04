Vuelta a San Juan Damas 2026: Maribel Aguirre ganó la primera etapa y es líder

La Vuelta a San Juan Damas 2026 comenzó a tomar forma este miércoles con la disputa de la primera etapa, que unió los departamentos de Santa Lucía y San Martín. En una jornada de 87,5 kilómetros , la sanjuanina Maribel Aguirre se quedó con el triunfo y pasó a liderar la clasificación general.

Luego del prólogo disputado el martes en Santa Lucía, este miércoles se realizó la largada oficial de la etapa inicial con 124 corredoras provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay . La concentración se llevó a cabo a las 15:00 horas y la largada fue a las 16:00 , frente al Club López Peláez , sobre calle Roque Sáenz Peña.

La etapa tuvo 87,5 kilómetros de recorrido , con giros de 21,9 kilómetros cada uno . El pelotón partió en tren controlado por calle Roque Sáenz Peña hasta Avenida Libertador General San Martín , donde avanzaron hacia el norte hasta el Puente Alto de Sierra , punto donde se dio el vía oficial (KM 0) .

Desde allí las ciclistas continuaron por la misma avenida hasta calle Rawson , donde giraron hacia el oeste para tomar Avenida Sarmiento . Luego avanzaron hasta calle Colón , bajaron hacia el sur y retomaron nuevamente calle Rawson , completando el circuito en cuatro oportunidades .

Tras esos giros, el pelotón volvió hacia el sur por Avenida Libertador General San Martín hasta regresar a calle Roque Sáenz Peña , donde estuvo ubicada la meta final.

image

La competencia femenina cuenta con la organización de la Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal del Gobierno de San Juan. En total, el evento contempla un prólogo y cinco etapas, superando los 300 kilómetros de competencia.

Maribel Aguirre se adueñó del primer lugar

En el cierre de la jornada con llegada MASIVA, Maribel Aguirre, representante de la Municipalidad de Pocito, se impuso en la etapa inicial y también ganó la meta sprint, lo que le permitió quedarse con la malla líder de la Vuelta a San Juan Damas 2026.

El podio de la primera etapa quedó conformado por:

1° Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

2° Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes)

3° Valentina Luna (Don Aníbal)

Mientras que la meta sprint también fue para Maribel Aguirre, consolidando su gran jornada en el inicio de la competencia.

En la clasificación general, la ciclista sanjuanina quedó al frente tras el primer parcial de la carrera.

La segunda etapa será contrarreloj

La Vuelta a San Juan Damas 2026 continuará este jueves 5 de marzo con la disputa de la segunda etapa, que será una contrarreloj individual.

La concentración está prevista para las 15:00 horas y la largada será a las 16:00 en el Parador del Ciclista. El recorrido tendrá 12,6 kilómetros, con salida hacia la zona de la ex Cerámica San Juan y regreso al punto inicial, que también será el lugar de llegada.

La carrera reúne ciclistas de las categorías Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años), consolidándose como el evento más importante del ciclismo femenino en la provincia.