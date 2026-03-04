Libertad Juvenil convocó a asamblea y elecciones de Comisión Directiva

El Club Atlético Libertad Juvenil, con sede en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, convocó formalmente a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, en la que se abordarán temas institucionales clave y se realizará la elección de nuevas autoridades.
De acuerdo al comunicado fechado el 3 de marzo de 2026, la asamblea fue fijada para el 25 de marzo, con primera citación a las 19:30 y segunda citación a las 20:30.
Desde la institución informaron que podrán participar los socios activos que se encuentren al día con la cuota societaria, quienes tendrán derecho tanto a votar como a integrar listas para la renovación de la comisión directiva.
Además, se dispuso que desde la fecha del comunicado y hasta el 18 de marzo, en el horario de 17 a 20, estará abierto el período para la presentación de listas por parte de los asociados que deseen postularse.
Elecciones: orden del día
Durante la asamblea se tratarán los siguientes puntos:
- Lectura del orden del día.
- Lectura y consideración del acta anterior.
- Consideración de la memoria y balances 2025.
- Informe de la comisión revisadora de cuentas.
- Convocatoria a elecciones de la comisión directiva.
- Lectura de listas postulantes.
- Votación de los socios activos.
- Asuntos generales.
Se cambia la Comisión Directiva
El llamado lleva la firma del presidente Duilio Alberto Alcaraz y de la secretaria de la institución, formalizando así el proceso que marcará una nueva etapa dirigencial para el histórico club fundado el 24 de abril de 1949.
La convocatoria abre un momento clave para la vida institucional de Libertad Juvenil, que buscará definir el rumbo de su conducción para el próximo período.