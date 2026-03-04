Libertad Juvenil convocó a asamblea y elecciones de Comisión Directiva

El club de Las Chacritas citó a sus socios para el 25 de marzo. Se tratarán memoria y balance 2025 y se realizará el acto eleccionario.

Libertad Juvenil realizó el llamado a elecciones para modificar la Comisión Directiva.

El Club Atlético Libertad Juvenil, con sede en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, convocó formalmente a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, en la que se abordarán temas institucionales clave y se realizará la elección de nuevas autoridades.

De acuerdo al comunicado fechado el 3 de marzo de 2026, la asamblea fue fijada para el 25 de marzo, con primera citación a las 19:30 y segunda citación a las 20:30.

Desde la institución informaron que podrán participar los socios activos que se encuentren al día con la cuota societaria, quienes tendrán derecho tanto a votar como a integrar listas para la renovación de la comisión directiva.

Además, se dispuso que desde la fecha del comunicado y hasta el 18 de marzo, en el horario de 17 a 20, estará abierto el período para la presentación de listas por parte de los asociados que deseen postularse.

Elecciones: orden del día Durante la asamblea se tratarán los siguientes puntos: