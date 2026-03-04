4 de marzo de 2026 - 12:32

Cronograma de la Fórmula 1 en Melbourne: fechas y horarios para seguir el debut de Franco Colapinto con Alpine

El piloto argentino vuelve al ruedo con el nuevo reglamento.

Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Este fin de semana dará inicio el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, donde el argentino Franco Colapinto se embarcará en un nuevo desafío al volante del Alpine en esta primera cita del año.

La competencia se llevará a cabo en Melbourne, con el actual campeón, Lando Norris de McLaren, defendiendo su título. Este campeonato marcará el comienzo de una nueva era reglamentaria en la categoría.

El Gran Premio de Australia se desarrollará en el Circuito Albert Park, un trazado que forma parte del calendario desde 1996. Este circuito urbano es conocido por su alta velocidad y por sus secciones técnicas que suelen provocar incidentes, lo que lo convierte en uno de los más desafiantes de la temporada, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

Cronograma del GP de Australia (horarios de Argentina)

  • Jueves 5 de marzo

-Prácticas libres 1: 22:30 hs.

  • Viernes 6 de marzo

-Prácticas libres 2: 02:00 hs

-Prácticas libres 3: 22:30 hs.

  • Sábado 7 de marzo

-Clasificación: 02:00 hs.

  • Domingo 8 de marzo

-Carrera: 01:00 hs.

Colapinto y Alpine, listos para el estreno

La pretemporada culminó en Baréin con un intenso programa de pruebas. Colapinto completó 352 giros y recorrió 2.452 kilómetros al mando del nuevo A526, incluyendo ensayos privados en Barcelona. Su mejor registro en Sakhir fue de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:33.421 al día siguiente, mostrando una evolución en el rendimiento del equipo.

