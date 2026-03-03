El Atlético de Madrid de Simeone sufrió en el Camp Nou pero es finalista

Pese a caer por 3-0 ante el Barcelona, el Atlético de Madrid avanzó a la definición de la Copa del Rey gracias al 4-0 obtenido en el partido de ida.

El Atlético de Madrid selló su clasificación a la gran final de la Copa del Rey este martes, tras resistir un duro embate del Barcelona en el Camp Nou. Aunque el equipo dirigido por Diego Simeone cayó derrotado por goleada, el abultado resultado conseguido en la ida fue suficiente para avanzar.

El asedio del Barcelona y la resistencia del "Cholo" El encuentro comenzó con un dominio absoluto del conjunto catalán, que arrinconó a la visita desde el primer minuto. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo a través de Marc Bernal, quien aprovechó una gran jugada de Lamine Yamal. Antes del descanso, un penal convertido por Raphinha tras falta sobre Pedri puso el 2-0 y encendió las alarmas en el banco del conjunto madrileño.

En el complemento, la figura del arquero argentino Juan Musso creció exponencialmente, desactivando tres situaciones claras de gol que podrían haber igualado la serie histórica. A pesar de los ingresos de Nahuel Molina y Julián Álvarez para intentar oxigenar al equipo, el Barcelona llegó al tercero nuevamente por intermedio de Bernal a los 27 minutos, quedando a un solo tanto de la hazaña.