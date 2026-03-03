3 de marzo de 2026 - 19:49

El Atlético de Madrid de Simeone sufrió en el Camp Nou pero es finalista

Pese a caer por 3-0 ante el Barcelona, el Atlético de Madrid avanzó a la definición de la Copa del Rey gracias al 4-0 obtenido en el partido de ida.

El arquero argentino Juan Musso resultó fundamental en el global para el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid selló su clasificación a la gran final de la Copa del Rey este martes, tras resistir un duro embate del Barcelona en el Camp Nou. Aunque el equipo dirigido por Diego Simeone cayó derrotado por goleada, el abultado resultado conseguido en la ida fue suficiente para avanzar.

El asedio del Barcelona y la resistencia del "Cholo"

El encuentro comenzó con un dominio absoluto del conjunto catalán, que arrinconó a la visita desde el primer minuto. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo a través de Marc Bernal, quien aprovechó una gran jugada de Lamine Yamal. Antes del descanso, un penal convertido por Raphinha tras falta sobre Pedri puso el 2-0 y encendió las alarmas en el banco del conjunto madrileño.

En el complemento, la figura del arquero argentino Juan Musso creció exponencialmente, desactivando tres situaciones claras de gol que podrían haber igualado la serie histórica. A pesar de los ingresos de Nahuel Molina y Julián Álvarez para intentar oxigenar al equipo, el Barcelona llegó al tercero nuevamente por intermedio de Bernal a los 27 minutos, quedando a un solo tanto de la hazaña.

Síntesis del partido: Atlético de Madrid finalista

El encuentro finalizó 3-0 a favor del Barcelona con goles de Marc Bernal (2) y Raphinha, pero el Atlético de Madrid se impuso 4-3 en el resultado global. El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea controló un partido de alta tensión donde Jules Koundé se retiró lesionado prematuramente. Con este resultado, el equipo de Diego Simeone espera en la final al ganador del cruce entre Athletic Club y Real Sociedad, tras una noche de puro sufrimiento en Cataluña.

