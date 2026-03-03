Finalissima con sede en duda y reunión clave para la Selección Argentina ante España

La Finalissima entre la Selección Argentina y España cambió de escenario por la crisis en Qatar. El partido previsto para el 27 de marzo en Lusail no está suspendido, pero la emergencia en Medio Oriente obligó a replantear la sede y aceleró gestiones entre Conmebol y UEFA .

El Atlético de Madrid de Simeone sufrió en el Camp Nou pero es finalista

Suspenden el fútbol en Medio Oriente y crece la incertidumbre en la FIFA por la Finalissima

El encuentro que debían disputar los campeones de América y Europa quedó en suspenso luego de que Qatar declarara el estado de emergencia y suspendiera sus actividades deportivas . A pesar del contexto, tanto la Conmebol como la UEFA mantienen la intención de jugar el partido.

Este jueves se realizará una cumbre entre Conmebol y UEFA para definir dónde y cuándo se disputará la Finalissima . El calendario apremia porque el Mundial está cada vez más cerca y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni necesita partidos de jerarquía para ajustar detalles.

Entre las opciones que ganaron fuerza aparecen dos estadios de Estados Unidos: el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey , escenario que además albergará la final de la próxima Copa del Mundo. Miami, por logística y disponibilidad, es el que más consenso reúne hasta el momento.

Desde Europa, en tanto, surgieron propuestas para que el duelo se traslade al Viejo Continente. En esa línea aparecen sedes históricas como el Santiago Bernabéu , estadio del Real Madrid, o Wembley , en Londres, donde Argentina goleó 3-0 a Italia en la edición 2022 y levantó el trofeo.

Un partido clave para la Selección Argentina

La Finalissima no solo representa la posibilidad de sumar un nuevo título para la Selección Argentina, sino también la chance de medirse ante un rival de primer nivel como España en la antesala del Mundial.

El panorama se complejiza porque probablemente se cancele el amistoso con Qatar del 31 de marzo, mientras que otros compromisos preparatorios frente a México y Honduras, previstos en Las Vegas y Miami entre el 1° y el 10 de junio, también se cayeron semanas atrás.

Así, el choque ante la Roja se transforma en una pieza clave dentro de la planificación de la Scaloneta. En medio de un calendario ajustado y con decisiones que deben tomarse en las próximas horas, la Finalissima entra en etapa decisiva para definir su nueva casa.