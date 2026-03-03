El fútbol sanjuanino se adhiere al paro en apoyo a Chiqui Tapia y la fecha 5 se jugará martes y miércoles

Sin anuncio oficial, la Liga Sanjuanina programó la fecha entre semana, en sintonía con el parate del fútbol argentino para apoyar a Claudio Chiqui Tapia.

La fecha del fútbol local no se jugará el fin de semana en respaldo al paro del fútbol argentino en respaldo a Chiqui Tapia.

Finalmente, el fútbol sanjuanino también se detendrá este fin de semana. Aunque no hubo un comunicado formal explicando la medida, la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de Primera División dejó en claro que la Liga Sanjuanina de Fútbol se adherirá al paro del fútbol argentino en respaldo al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La jornada fue programada íntegramente para martes 10 y miércoles 11, rompiendo con el calendario habitual de fin de semana y sumándose así a la medida que impacta en distintas categorías del país. Incluso en San Juan, ya la Federación Sanjuanina de Fútbol había anunciado que adhería, frenando el fútbol departamental.

En lo estrictamente deportivo, la fecha encuentra a Unión de Villa Krause como único líder del certamen, mientras que Sportivo Desamparados y Colón Junior lo siguen de cerca, en un torneo que viene mostrando paridad en las primeras posiciones.

De esta manera, el fútbol doméstico sanjuanino también se suma al contexto nacional y modifica su agenda. El balón no rodará sábado ni domingo, pero la acción se trasladará a mitad de semana, en una fecha que puede empezar a marcar tendencias en la pelea por la cima del Apertura.

Programación: fecha 5 del fútbol local Martes 10 de marzo