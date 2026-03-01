1 de marzo de 2026 - 11:42

Suspenden el fútbol en Medio Oriente y crece la incertidumbre en la FIFA por la Finalissima

El partido de la Finalissima entre Argentina y España se iba a disputar en el estadio de Lusail en Qatar el 27 de marzo y ahora deberán buscar otra sede.

El duelo entre la Selección argentina y España se iba a jugar el estadio de Lusail, pero peligra por&nbsp; la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Foto:

Reuters
Por Redacción Diario de Cuyo

El mundo del deporte se mantiene expectante por la evolución de los acontecimientos ocurridos entre Estados Unidos e Israel con Irán, extendida a más países de la zona de Medio Oriente. Esta situación ya afectó al fútbol y pone en duda que se concrete la Finalissima, que tiene fecha el próximo 27 de marzo, en Qatar.

El duelo entre Argentina y España, que se iba a jugar en el estadio de Lusail el 27 de marzo, quedó en suspenso ya que la Federación del Fútbol de Qatar suspendió las actividades deportivas hasta nuevo aviso. Por ese motivo, el choque podría tener otra sede.

La FIFA y el resto de organismos futbolísticos siguen atentamente la evolución de los acontecimientos. El máximo organismo mundial no se manifestó al respecto pero es obvio que la preocupación existe, aunque por ahora se prefiere apostar por la calma y la cautela.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

Eso se suma a la suspensión de las ligas de fútbol de Israel, Irán, Qatar y los demás países implicados, que tuvieron que aplazar los partidos previstos ante el ataque estadounidense que desató la guerra

Además, el torneo de básquet para jóvenes ‘Next Generation’, que se estaba disputando en Abu Dabi entre varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, quedó suspendido definitivamente por parte de la Euroliga.

