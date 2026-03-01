El "Verdinegro" visita a Tristán Suárez con la ilusión de trepar a la cima

El Club Atlético San Martín jugará este domingo desde las 20.30 por la tercera fecha. Fernando Benítez será el árbitro del encuentro.

El Verdinegro jugará este domingo desde las 20.30 en el estadio 20 de Octubre, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

San Martín afrontará este domingo por la noche un nuevo desafío en su camino por regresar a la máxima categoría. El equipo sanjuanino visitará a Tristán Suárez desde las 20.30 horas en el estadio 20 de Octubre, en el marco de la tercera fecha de la Primera Nacional, con la chance concreta de quedar como líder de la Zona B.

Fernando Benítez será el árbitro del partido, un juez que está dando sus primeros pasos en la categoría y que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo que promete intensidad.

El conjunto dirigido por Martos llega entonado. Se mantiene invicto en lo que va del año: en el debut igualó como visitante ante Chacarita y luego, en San Juan, superó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero, mostrando carácter y efectividad en los momentos clave.

Además, entre semana sumó otro envión anímico importante al eliminar a Deportivo Madryn y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, lo que reforzó la confianza del plantel. Tras ese compromiso, el Verdinegro decidió permanecer en Buenos Aires para preparar el choque ante el “Lechero”.

La semana de trabajo tuvo escenarios de lujo. El plantel se entrenó en Casa Amarilla, predio perteneciente a Boca Juniors, y luego en el predio de la AFA en Ezeiza, lugar emblemático donde entrena la Selección Argentina en cada fecha FIFA. Allí realizaron tareas tácticas y movimientos futbolísticos finales, afinando detalles de cara a un partido que puede marcar el rumbo en el arranque del torneo.