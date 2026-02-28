Boca igualó con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera y profundiza su crisis en la Liga Profesional

En una noche marcada por la tensión, la Liga Profesional volvió a dejar expuesto el momento irregular de Boca Juniors , que empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera y acumuló cuatro encuentros sin victorias en el Torneo Apertura 2026. El cierre estuvo acompañado por silbidos y reclamos desde las tribunas.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo a través de Luciano Paredes , que ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Facundo Lencioni y venció a Agustín Marchesín . El Xeneize reaccionó a los 41 minutos, cuando Miguel Ángel Merentiel definió en el área para establecer el empate.

Antes del descanso, Adam Bareiro había convertido el segundo tanto para Boca, pero el árbitro Pablo Dóvalo , tras revisión del VAR, anuló la conquista por una infracción previa, en una decisión que generó fuertes protestas.

El complemento fue friccionado y con numerosas interrupciones. Hubo tarjetas amarillas para Santiago Ascacíbar , Ulises Sánchez , Facundo Lencioni y Nahuel Barboza , en un trámite cada vez más disputado.

Boca intentó cambiar el ritmo con los ingresos de Leandro Paredes, Kevin Zenón y Tomás Aranda, quien tuvo una clara ocasión tras un rebote en el área, pero no logró concretar. Gimnasia resistió con orden defensivo y sostuvo el resultado hasta el final.

El empate dejó a Boca comprometido en la tabla de la Liga Profesional, con una racha negativa que empieza a generar inquietud entre los hinchas. El equipo necesita recuperar confianza y resultados para no perder terreno en el Apertura.

Síntesis Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza

Resultado: Boca Juniors 1 – 1 Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Competencia: Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026 (Fecha 8)

Estadio: Estadio Alberto J. Armando

Árbitro: Pablo Dóvalo

Goles

15’ PT: Luciano Paredes (GIM)

41’ PT: Miguel Ángel Merentiel (BOC)

45’ PT: Adam Bareiro (BOC), gol anulado por VAR

Formación inicial

Boca Juniors:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Miguel Ángel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.

DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia (Mendoza):

Lautaro Petruchi; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes; Santiago Rodríguez, Facundo Lencioni y Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.

Cambios

Boca Juniors:

ST 7’ Leandro Paredes por Milton Delgado

ST 7’ Tomás Aranda por Lucas Janson

ST 7’ Kevin Zenón por Williams Alarcón

ST 29’ Ander Herrera por Santiago Ascacíbar

ST 46’ Iker Zufiaurre por Adam Bareiro

Gimnasia (Mendoza):

ST 0’ Valentino Simoni por Agustín Módica

ST 0’ Nahuel Barboza por Juan José Franco

ST 17’ Ulises Sánchez por Fermín Antonini

ST 17’ Blas Armoa por Santiago Rodríguez

ST 31’ Matías Recalde por Luciano Paredes