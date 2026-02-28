28 de febrero de 2026 - 12:28

Unión ganó en Villa Krause, sigue firme y manda en el Apertura de fútbol local

El Azul de Villa Krause venció 2-1 a López Peláez en la apertura de la cuarta fecha del certamen. Se consolidó como líder y estiró su buen momento.

Por Redacción Diario de Cuyo

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol puso cuarta y en Villa Krause hubo fiesta azul. Unión derrotó 2 a 1 a López Peláez en un partido intenso y confirmó que atraviesa un presente sólido: volvió a sumar de a tres y se mantiene en lo más alto de la tabla.

Inicio demoledor en Villa Krause

El equipo local pegó de entrada. A los 2 minutos, Kevin Frías abrió el marcador tras capitalizar una de las primeras chances del encuentro. Con el 1-0 tempranero, el conjunto de Villa Krause intentó manejar los tiempos y administrar la ventaja, aunque el Tonelero nunca se salió del libreto y se mantuvo en partido.

En el complemento llegó la reacción visitante. A los 16 minutos, Gerardo Morales marcó el empate y le agregó suspenso a la noche. Con el 1-1, el trámite se volvió más disputado y cada pelota comenzó a valer oro.

Cuando el encuentro pedía precisión y carácter, apareció una de las piezas clave del Azul. A los 34 minutos del segundo tiempo, Nicolás Jorquera definió con jerarquía y puso el 2-1 definitivo, desatando el festejo en Villa Krause. Fue un triunfo trabajado, que sostiene la racha positiva de Unión y lo deja como único líder del campeonato.

image
Atlético Unión de Villa Krause y López Peláez se midieron en Villa Krause el viernes por la noche. FOTO GENTILEZA DE LOCAL

Atlético Unión de Villa Krause y López Peláez se midieron en Villa Krause el viernes por la noche. FOTO GENTILEZA DE LOCAL

Cómo sigue la cuarta fecha del Torneo Apertura

La cuarta jornada continuará este sábado desde las 17.30 horas con tres partidos. En La Bebida, Sportivo Rivadavia recibirá a San Lorenzo, ambos con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla; Ximena Pacheco será la árbitra. En cancha de Juventud Zondina, Villa Ibáñez enfrentará a Marquesado, que llega entonado tras vencer a Sarmiento; el juez será Eduardo Prior. Además, en Juventud Unida, Minero jugará ante Trinidad, con Martín Baigorria como árbitro principal.

El domingo, desde las 17:30, en Santa Lucía se vivirá uno de los focos principales de la jornada: el regreso de Luis Pallaroni a Alianza, que buscará revertir su presente ante Juventud Zondina, equipo que viene de conseguir su primera victoria; Ruth Díaz impartirá justicia.

En Chimbas, Peñarol será local frente a Sportivo 9 de Julio, con Cristian Neira como juez. En el sur, Carpintería se medirá con Colón Junior, mientras que en Zonda habrá otro estreno: Walter Olivares volverá a dirigir a Sarmiento en el choque ante Defensores de Argentinos, que será arbitrado por Marcelo Cruz.

El cierre dominical tendrá un condimento especial en el barrio Patricias Sanjuaninas. Desde las 21:00, Desamparados inaugurará nuevas luminarias cuando reciba a Atenas. El Puyutano intentará recuperar terreno frente a un Mirasol que llega como puntero, pero que atraviesa horas movidas tras la salida de Pallaroni: Ángel Márquez asumirá como técnico interino en el banco pocitano.

