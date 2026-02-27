Champions League: Real Madrid vs. Manchester City, el cruce más atractivo de los octavos de final

Los playoffs de la Champions League dejaron desde el picantísimo cruce entre Real Madrid y Benfica, hasta la dramática eliminación de Juventus, en Turín, con el Galatasaray , pasando por la confirmación del humilde Bodo Glimt, de Noruega, que sacó del camino al Inter. Y ni hablar de la hazaña de Atalanta, que remontó un resultado adverso frente al Borussia Dortmund.

El torneo de clubes más importante de Europa, con los equipos más poderosos del mundo, tendrá su continuidad en los octavos de final, luego del sorteo realizado este viernes en Nyon, Suiza, donde la UEFA determinó los cruces que se vendrán , además del camino hacia la gran final, que tendrá lugar el 30 de mayo próximo, en Budapest, Hungría . Aún no quedaron definidas las fechas de los octavos de final, pero se estima que los encuentros de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los de vuelta serán a la semana siguiente (17 y 18).

Cabe recordar que con este nuevo formato, los ocho primeros de la tabla general esperaron en octavos de final -asegurándose definir como local sus series-, mientras que los siguientes 16 equipos se cruzaron en los playoffs para determinar los ocho rivales de la siguiente instancia.

Con el croata Ivan Rakitic como anfitrión -vivió un curioso episodio cuando no pudo desenroscar la primera bolilla y tuvo que ser ayudado-, el primer duelo que surgió del sorteo era el más esperado, casi una final anticipada: Real Madrid será rival de Manchester City , un verdadero clásico de estos tiempos.

El historial entre ambos en la Champions: 15 enfrentamientos, con 6 triunfos para Real Madrid, 5 para el City y 4 empates. El último cruce en fase decisiva fue en los playoffs de la edición 2024/25, en la que los españoles se impusieron en ambos partidos (3-2 y 3-1). El 10 de diciembre chocaron en la fase regular, en Madrid, y terminó con triunfo del City por 2 a 1, con goles de O’Reilly y Haaland (Rodrygo descontó para el Madrid).

Paris Saint Germain, el defensor del título, que no la tuvo sencilla con Monaco, también protagonizará un cruce de alto voltaje frente a Chelsea, el campeón del primer Mundial de Clubes.

Diego Simeone habrá respirado al ver su rival. A priori, Atlético de Madrid tiene las de ganar ante un Tottenham que viene en caída libre en la Premier League, con muchos lesionados y un técnico nuevo, Igor Tudor. Con sus vaivenes, los colchoneros parecen llegar mejor parados al duelo.

Las caras de los representantes de Atalanta fueron elocuentes. Tendrán enfrente al siempre poderoso Bayern Munich, una empresa difícil. Los que mantienen la ilusión son los noruegos de Bodo Glimt, que intentarán continuar su sueño ante Sporting de Lisboa, que marcha segundo en la liga portuguesa.

Arsenal, la sensación de la Premier League, tiene también una gran oportunidad de avanzar: le tocó en suerte Bayer Leverkusen, de andar irregular en la Bundesliga.

Galatasaray, que enmudeció el Stadio delle Alpi cuando en un par de minutos dejó afuera a Juventus en tiempo suplementario, tendrá la oportunidad de dar el gran salto ante un Liverpool que no atraviesa su mejor momento tras la época dorada de Jurgen Klopp.

Newcastle tampoco pasa por su mejor momento en el torneo inglés y deberá fortalecerse y recurrir a lo mejor de sí para afrontar el duelo con Barcelona, que anima desde arriba la liga española.

image

Los cruces de octavos de final quedaron así

Real Madrid vs. Manchester City

Bodo Glimt vs. Sporting de Lisboa

Paris Saint Germain vs. Chelsea

Newcastle vs. Barcelona

Galtasaray vs. Liverpool

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Bayern Munich vs. Atalanta

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

El camino de los favoritos

Durante el sorteo de los octavos de final, los equipos ya fueron colocados en un cuadro correspondiente con dos colores diferentes: azul y plateado. Ese camino es el que seguirán hasta llegar a la final de la Champions League. La ida de los cuartos tendrá lugar el 7-8 de abril y la vuelta será la semana siguiente (14-15 de abril).

Una de las llaves del cuadro azul enfrentará a los ganadores de los duelos Newcastle-Barcelona y Atlético de Madrid-Tottenham en los cuartos de final. De esta forma, podría haber una serie entre equipos españoles por un lugar en semifinales, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano.

Otra llave del mismo cuadro la componen Bodø/Glimt-Sporting de Lisboa y Leverkusen-Arsenal. El equipo noruego, revelación de la competencia, podría enfrentar al equipo inglés en los cuartos de final y definiría la serie en el Emirates Stadium.

Por su parte, una de las llaves del cuadro plateado la componen los duelos Real Madrid-Manchester City y Atalanta-Bayern Múnich. El equipo español, si elimina a los dirigidos por Pep Guardiola, deberá jugar la ida en el Santiago Bernabéu y definir la serie en condición de visitante, ya sea en Italia o en Alemania, por su actuación en la primera etapa de la competencia.

La otra llave de este sector del cuadro la componen los enfrentamientos entre PSG-Chelsea y Galatasaray-Liverpool. En ese sentido, podría producirse un duelo entre clubes ingleses en cuartos de final, donde el partido de vuelta se jugaría en Anfield, dado que el club donde juega Alexis Mac Allister terminó mejor ubicado en la posición general de la primera fase.

Cabe destacar que el club ganador de la semifinal del lado plateado del cuadro será designado como el equipo local a efectos administrativos para la final que se disputará en Budapest el 30 de mayo.