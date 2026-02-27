Maracanazo: Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo

Con goles de José Canale y Dylan Aquino en los minutos finales de la prórroga, Lanús logró una victoria sorpresiva el jueves, derrotando 3-2 a Flamengo y alzando la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia.

El equipo argentino, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en la final a Atlético Mineiro, mostró una gran resistencia ante los embates del Mengao y aseguró el título con un cabezazo de Canale a los 118 minutos y una jugada individual de Aquino a los 122.

"Tenemos un gran grupo, no nos achicamos ante nadie. Somos 11 leones y hoy lo demostramos", declaró el paraguayo Canale.

El triunfo de Lanús se suma a la victoria 1-0 en el partido de ida, disputado en el sur del Gran Buenos Aires, y fue el resultado de un ejercicio de resistencia, orden defensivo y efectividad en la finalización ante un rival que contaba con un plantel más poderoso.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo solo un 23% de posesión de balón, pero convirtió tres de los cuatro remates al arco registrados en los 120 minutos.

Lanús toma el relevo de Racing Club, que ganó la Recopa en 2024 tras vencer a Botafogo. Con este título, los equipos argentinos suman su 12° trofeo en esta competición, mientras que los brasileños se quedan con 13.

El máximo ganador del trofeo es Boca Juniors, que lo ha conquistado en cuatro ocasiones (1990, 2005, 2006 y 2008).

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde más de 64.000 espectadores presenciaron el partido, que se disputó bajo una intensa lluvia.

Flamengo intentó imponer su juego desde el inicio, pero Lanús mantuvo la firmeza en defensa y salió con la intención de proteger el gol anotado por Rodrigo Castillo en el partido de ida.

El conjunto argentino abrió el marcador a los 28 minutos cuando Castillo aprovechó un error entre el arquero Agustín Rossi y el lateral Ayrton Lucas para anotar desde larga distancia con el arco vacío.

"Este grupo dejó todo e hicimos historia", indicó Castillo. "Ellos tienen un gran plantel, pero nosotros pusimos el alma para ganarlo".Flamengo igualó el partido a los 36 minutos con un penal convertido por Giorgian de Arrascaeta, tras una mano de Ramiro Carrera en el área.

El ataque de Flamengo, con Gonzalo Plata como delantero centro, tuvo dificultades para convertir la posesión en ocasiones claras. En el segundo tiempo, el técnico Filipe Luis hizo cambios para potenciar el ataque, pero la defensa de Lanús, liderada por Nahuel Losada y Carlos Izquierdoz, se mantuvo firme.

A los 80 minutos, Flamengo volvió a igualar el marcador con otro penal, esta vez ejecutado por Jorginho, luego de una falta de Matías Sepúlveda sobre De Arrascaeta.En la prórroga, Flamengo continuó buscando el gol, pero sin claridad. Cuando parecía que el partido se definiría por penales, un tiro de esquina lanzado por Sepúlveda fue cabeceado por Canale para poner a Lanús nuevamente en ventaja.

"Hicimos historia, esto quedará en el recuerdo de nuestra gente para toda la vida", expresó Izquierdoz, el capitán de Lanús. "Es el fruto de tanto trabajo".

En el descuento del alargue, un ataque de Aquino selló el resultado final.