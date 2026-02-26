26 de febrero de 2026 - 17:58

Se lanzó el calendario anual de BMX en San Juan; tendrá 11 fechas y comenzará el 8

La temporada fue anunciada por el Club Bicicross San Juan. En octubre San Juan será sede de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana.

El bicicross en San Juan ya tiene definido el calendario anual. El BMX crece en la provincia.

El Club Bicicross San Juan oficializó su calendario deportivo 2026, confirmando las fechas que integrarán el campeonato anual de la disciplina en la provincia. La temporada de BMX contará con once fechas, la misma cantidad que el año pasado, y volverá a tener acción a lo largo de todo el año.

El certamen será organizado y fiscalizado por la propia institución del departamento Rawson, que una vez más asumirá la responsabilidad de coordinar la competencia local.

El BMX un deporte que crece en San Juan

El bicicross sigue consolidándose como una de las disciplinas del ciclismo que más crece en la provincia. Cada vez son más los chicos y jóvenes que se suman a la práctica, y los pilotos locales ya transitan la pretemporada, afinando detalles para lo que será la fecha estreno del torneo.

En paralelo, también se preparan para el arranque del Campeonato Argentino, cuya primera cita se disputará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en Ciudad de Buenos Aires, marcando el inicio del calendario nacional.

Como si fuera poco, el 2026 tendrá un punto alto para la provincia: en octubre, San Juan será sede de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana de BMX. El evento se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 en el Club Bicicross San Juan, lo que posicionará nuevamente al escenario rawsino en el plano internacional y confirmará el crecimiento sostenido de la disciplina en el ámbito local.

El calendario 2026 para el bicicross sanjuanino:

  • Fecha 1: domingo 08 de marzo.
  • Fecha 2: domingo 26 de abril.
  • Fecha 3: domingo 17 de mayo.
  • Fecha 4: domingo 07 de junio.
  • Fecha 5: domingo 21 de junio.
  • Fecha 6: domingo 19 de julio.
  • Fecha 7: domingo 09 de agosto.
  • Fecha 8: domingo 13 de septiembre.
  • Fecha 9: domingo 04 de octubre.
  • Fecha 10: domingo 08 de noviembre.
  • Fecha 11: domingo 29 de noviembre.
  • Copa Navidad 2026: sábado 05 de diciembre.
