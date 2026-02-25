El Lechuzo oficializó el regreso del DT que lo llevó a la final del Regional 2022. Fue presentado en el Estadio del Bicentenario.

Golpe de timón en Alianza: vuelve Luis Pallaroni y se termina el ciclo de Víctor Hugo Cabello

El Club Atlético de la Juventud Alianza oficializó este miércoles un cambio importante en la conducción técnica: Luis Pallaroni asumió como nuevo director técnico, marcando el inicio de su segunda etapa al frente del Lechuzo.

La presentación se realizó en la cancha auxiliar del Estadio del Bicentenario, donde el entrenador fue presentado formalmente ante el plantel profesional. Desde la institución le dieron la bienvenida con un mensaje claro: confianza plena en su regreso y expectativa renovada para lo que viene.

Pallaroni dejó una huella reciente en Alianza. En 2022 condujo al equipo hasta la final del Torneo Regional Federal Amateur, instancia en la que cayó frente a Atlético Paraná, quedando a un paso del ascenso. Aquella campaña es hoy el principal antecedente que respalda la decisión de la dirigencia.

Para arribar al equipo de Santa Lucía, el entrenador tuvo que dar un paso al costado de Atenas de Pocito, donde fue protagonista como uno de los equipos punteros de la Liga Sanjuanina y logró consagrarse campeón en 2024.

Anoche, la Comisión Directiva de Alianza comunicó oficialmente el cierre del ciclo de Víctor Hugo Cabello al frente del plantel. A través de un comunicado, la institución agradeció su dedicación y compromiso durante su gestión, deseándole éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.