Apertura del fútbol local: Atenas y Unión no pudieron ganar y le dejaron la mesa servida a Desamparados

Un sábado intenso y atrapante. Así se presentó la jornada que tuvo la mayoría de los encuentros válidos por la séptima fecha el Torneo Apertura. Ni Atenas ni Unión , los dos equipos que llegaban como punteros, pudo ganar y le dejaron la chance servida para Desamparados que este domingo tendrá una oportunidad única de ganar y mandar en el certamen.

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Ninguno de los dos punteros pudo ganar. Unión no pudo en su visita a San Lorenzo en Ullum y cayó por 2 a 1 . Alejo Benegas y Ariel Sánchez anotaron para el ullunero mientras quEe Ignacio Baraona descontó para el Azul.

Mientras que Atenas igualó de local ante Sportivo Peñarol. El encuentro terminó igualado sin goles, de igual manera el punto le permite al Mirasol quedar como único líder ahora con 16 puntos al menos hasta este domingo que juegue Desamparados (14).

López Peláez venció por 3 a 1 a Sarmiento de Zonda. Los goles fueron de Gerardo Morales en dos ocasiones y Nicolás Yevsin, mientras que para los zondinos descontó Diego Maldondo.

Otro que logró una importante victoria fue Minero que derrotó por 3 a 1 a Villa Ibañez. Gastón Videla, José Chávez y Pedro Terrero anotaron para el local, mientras que Andrés Pérez descontó para el conjunto ullunero que continúa sin poder ganar en la categoría en la que está debutando.

Por su parte, el clásico del Oeste terminó sin vencedores ni vencidos ya que Marquesado y Rivadavia igualaron 1 a 1. Ignacio González anotó para el Far West mientras que Franco Zalazar igualó para el de La Bebida.

Alianza dio el batacazo en condición de visitante venciendo a Colón Junior por 1 a 0 con gol de Gustavo Pereyra. Por último, Juventud Zondina igualó ante 9 de Julio por 1 a 1. Agustín Castro anotó para la Juve zondina y Alan Salinas marcó la igualdad para el equipo del Este sanjuanino.

La fecha había comenzado en la noche del viernes con el triunfo de Atlético Trinidad ante Carpintería. El León ratificó su buen momento y goleó 4 a 0 al Celeste pocitano para extender su racha positiva y seguir escalando en la tabla de posiciones. Los goles del León fueron convertidos por Joel Sosa, Santiago Álvarez y Federico Cabaña, este último en dos oportunidades.

Desamparados y una obligación en Chimbas

image Desamparados buscará aprovecharse del traspié de Atenas y Unión. El Víbora atraviesa un buen momento y quiere reafirmarlo en Chimbas. B

La fecha se completará este domingo cuando el debutante Defensores de Argentinos reciba a Sportivo Desamparados. El encuentro se disputará desde las 17 horas en cancha de Sportivo Peñarol -donde hace de local Defensores- y contará con el arbitraje de Ruth Díaz.

El Víbora tendrá la chance de ganar para quedar como único líder del certamen, mientras que el conjunto local viene realizando una buena campaña y aspirará a la victoria que le permita escalar posiciones y prenderse de lleno en la pelea.