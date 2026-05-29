    • 29 de mayo de 2026 - 18:51

    Desafío Ruta 40: último capítulo de una película feliz y repetida con la gente de San Juan

    Iglesia y Jáchal disfrutaron la etapa final del Desafío Ruta 40. Luego, la fiesta se trasladó al corazón de San Juan.

    Familiar. Al Atiiyah se ganó el corazón del público con una tremenda humildad.

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    Primero. Seth Quintero se prestó para las selfies con los sanjuaninos.

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    Escenario. La Avenida Central se estremeció con los motores del DR 40.

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    Esperanza. Desde Santa Fe, un matrimonio de jubilados no se perdió etapa en San Juan.

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    Rawson. Los Moreno no faltaron a ninguna de las etapas del Desafío Ruta 40.

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    Iglesia presente. Angualasto y Buena Esperanza vieron el paso del DR 40.

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    Por Ariel Poblete

    Pasó el Desafío Ruta 40 y en el balance general, ganó San Juan. La capacidad organizativa, la calidad de su gente y una carrera tremenda, volvieron a posicionar a la provincia entre los escenarios privilegiados para albergar una prueba así, con todos los nombres, la infraestructura y el nivel que trajo. La gente, siempre la gente, fue la mejor respuesta.

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    En el vivac en el Villicum, en El Salado, en El Encón, en Mogna, en Pedernal, en Cuesta del Viento, en Angualasto, siempre la gente respaldó el DR40 y le puso el marco que todos, absolutamente todos los vinculados a la carrera reconocieron. Desde pilotos, mecánicos, directivos, auxiliares. Todos, felices con San Juan y con los sanjuaninos.

    Entonces no podía faltar la frutilla del postre para lo que fue una semana inolvidable que trajo ese recuerdo del Dakar y sus pasos por la provincia. Era el momento del final, del cierre, en el corazón de la Ciudad de San Juan y fue la fiesta que todos querían disfrutar. Los visitantes, eufóricos. Los sanjuaninos, orgullosos. Y fue una tarde-noche para recordar siempre con el desfile de cada uno de los ganadores, de los pilotos, de los equipos. Todos desfilaron por la Avenida Ignacio De la Roza para mostrar máquinas y recibir el calor de los sanjuaninos que volvieron a respaldar un espectáculo deportivo de nivel internacional. Ahí, autógrafos, selfies, aplausos para todos y de todos.

    RALLY DEL MEJOR

    Antes, el Desafío Ruta 40 regaló las postales de ese amor por los fierros que puede con todo. Y esta vez, en el Norte con partida para el especial de más de 300K en el paredón de Cuesta del Viento, en Rodeo. Con ese rumbo Norte que fue a buscar Angualasto y Buena Esperanza, para luego enfilar a Villa Mercedes en Jáchal y ponerle el punto final a una carrera apasionante que cambió de dueño en la última etapa con la consagración del yanqui Quintero en la Ultimate Car.

    Se repitieron esas postales de gente alentando, vibrando. Sintiendo lo que genera la adrenalina a fondo. El delirio por las KTM, por ver a Luciano Benavides en acción. Estremecerse con el rugido de las Ford Raptor de Sainz, admirar el manejo de Al Attiyah y su Dacia. Ya se dieron en Ullum, en Pedernal, en todos los sectores que tocó el DR 40. Con mucho visitante, como los catamarqueños Andrés Moreno, Victor Garro y Luis Montes que decidieron partir el mismo jueves hacia Jáchal para luego llegar a Rodeo y ver el rally.

    San Juan es tierra fértil para los grandes espectáculos del deporte. La gente responde, se mueve, genera y atrapa a los que vienen de afuera y gozan en carne propia de San Juan y su forma de ser.

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