    • 28 de mayo de 2026 - 19:37

    Desafío Ruta 40: Apareció Carlos Sainz y en motos, Schareina acortó distancias en el arribo a San Juan

    Pasó la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 y la definición será apasionante en todas las categorías para este viernes.

    Primero. Carlos Sainz logró quedarse con la etapa 4 del DR40 que uníó Mendoza con San Juan.
    Primero. Carlos Sainz logró quedarse con la etapa 4 del DR40 que uníó Mendoza con San Juan.

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    Ganador. Schareina aprovechó todo en las motos y le acortó distancias a Sanders.

    Ganador. Schareina aprovechó todo en las motos y le acortó distancias a Sanders.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras los 306 kilómetros cronometrados entre San Rafael y San Juan del Desafío Ruta 40, Carlos Sainz fue declarado como el vencedor de la división Ultimate de Autos +1 a bordo del Ford que tripula junto a Dani Oliveras, al cabo de la cuarta y penúltima etapa de la edición 2026 de DR 40.

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    El madrileño, que se impuso por primera vez en la competencia, luego de una penalización al portugués Joao Ferreira (Toyota) por no respetar su tiempo de neutralización, reiniciando la carrera 9 minutos y 1 segundo antes de tiempo; con ello se adicionaron 20 minutos a su tiempo.

    Con este resultado, el clasificador general muestra una ajustada diferencia entre el americano Seth Quintero (Toyota) y el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), separados por siete segundos a falta de un día de carrera y 320 Km. por caminos sanjuaninos, captando la atención para la última jornada.

    A bordo del Mini, el mendocino Sebastián Halpern fue el mejor representante argentino junto a su copiloto Eduardo Pulenta Sagui, y ahora integrando el Top10 del clasificador; sus coprovincianos, Lucio Álvarez y Bernardo Graue (Toyota) se ubican 15°, en tanto que el salteño Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, se clasifica 21° en su debut en la categoría.

    Stock: Peterhansel mantiene distancia sobre Baciuska

    Arribó a San Juan «Monsieur Dakar», Stéphane Peterhansel con una ventaja de más de ocho minutos sobre su compañero en Defender, el lituano Rokas Basciuka, en tanto que Sara Price se recupera en la jornada de un retraso promediando los kilómetros de la etapa andina y con el objetivo de completar el recorrido para continuar con la efectividad de las unidades en la división Stock.

    EN MOTOS SCHAREINA

    Un error en la orientación durante el comienzo de La cuarta etapa del Desafío Ruta 40 relegó al australiano Daniel Sanders (KTM) por más de seis minutos y esto posibilitó que el español Tosha Schareina lograra encabezar los cómputos al cabo de los 306 kilómetros recorridos entre San Rafael y San Juan, y que en algunos sectores transitaron a casi tres mil metros sobre el nivel del mar, con la cordillera de los Andes a su costado.

    La división Motos RallyGP mostrá a la escuadra Honda celebrando un «1-2-3» con Schareina al frente -y logrando su 25° triunfo en etapas- escoltado por los americanos Ricky Brabec y Skyler Howes; detrás quedó la KTM de Luciano Benavides, quien arribó a 5m17s del líder, seguido por Ross Branch (Hero) y Sanders, quien mantiene la vanguardia en el clasificador general ahora con 7m27s sobre el español.

    RALLY 2

    A lo mostrado en el Shakedown y en la tercera etapa, el portugués Martim Ventura volvió a liderar en el retorno a San Juan, encabezando el «1-2-3» de Honda con el brasileño Bruno Crivilin y el americano Preston Campbell escoltándolo, y cerrando un día perfecto para la marca del ala al copar los podios de RallyGP y Rally2.

    Martín Duplessis (Fantic) es el mejor argentino en la divisional, al terminar a 20 segundos de Ventura; detrás terminó Jeremías Pascual (Kove) ya a medio minuto del lusitano. Luego arribaron Puchi Ontiveros (Honda) y Santiago Rostan (KTM). Vale destacar que Benjamín Pascual no pudo continuar ante una lesión que lo obligó a abandonar.

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