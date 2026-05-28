Los Consiglio jugaron de locales en Pedernal

Tener el DR40 al alcance de la mano no se da muy fácilmente. Así como llegaron de Catamarca, Santa Fe o Buenos Aires, los berristos tenían una cita obligada para disfrutar el paso de los competidores por Pedernal. Una postal que se repitió mezclada con los visitantes foráneos que no dejaron pasar la oportunidad.

Así, la familia Consiglio ni lo pensó. Con carpa, parrillas y reposeras se ubicaron en platea preferencial, justo en el retome de la tranquera. Tuvieron de frente a todos los pilotos y lo disfrutaron: 'Vinimos disfrutar esto tan lindo que genera el rally de alto nivel. El Desafío Ruta 40 nos hizo recordar lo que vivimos no hace mucho con los Dakar, pero esa vez el verano metía miedo. Ahora nos vinimos en familia desde Los Berros, faltaron los chicos al colegio inclusive pero vale la pena porque es deporte y naturaleza. Es un día de fiesta para todos nosotros en esta zona', contaron entusiasmados mientras cambaban bromas con sus vecinos de enfrente, apostados en dos gazebos.