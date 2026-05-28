Apertura de fútbol local: se conocen los árbitros que dirigirán los cuatro encuentros de Cuartos de final

Este domingo terminarán por definirse los semifinalistas del Apertura de fútbol local en Primera División. Este jueves desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer las ternas arbitrales para cada uno de los cuatro encuentros que se disputarán entre sábado y domingo.

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Cabe destacar que los choques se jugarán a partidos únicos, en la cancha del mejor ubicado en la fase regular y en caso de igualdad en los 90 minutos , la definición será por penales, caso contrario será lo que pase entre Desamparados y Peñarol, allí en caso de empate clasificará Desamparados, esto por ventaja deportiva tras haber culminado en la primera ubicación en la fase regular.

Lo cierto es que el sábado desde las 16 horas de jugarán dos encuentros: en La Rinconada y en la calle Sargento Cabral.

Martín Rivero será el encargado de dirigir el encuentro entre Atlético Minero y Atlético Alianza que se jugará en cancha de Atenas. Lo acompañarán Enzo Gómez y Sebastián Rodríguez.

También el sábado, la terna integrada por Rubén Fernández, Rubén Riveros y Cristian Neira impartirán justicia en la calle Sargento Cabral, donde Colón Junior recibirá a Atlético Unión.

La continuidad de los cruces será el domingo. Desde las 16, Sportivo 9 de Julio se medirá ante San Lorenzo de Ullum en cancha del Nueve, con arbitraje de Sergio González, los asistentes serán Eduardo Prior y Walter Jorquera.

A las 17, una hora más tarde llegará uno de los partidos más esperados: Sportivo Desamparados chocará frente a Sportivo Peñarol en el estadio puyutano con Darío Montaña como árbitro principal, mientras que Gabriel Marconi y Pablo Oltra serán los asistentes.

Los cruces en Cuarta División

Por el lado de la Cuarta División, los cuartos de final arrancarán el viernes a las 20 horas con el duelo entre Trinidad y Juventud Zondina en cancha de Trinidad. Ramiro Pereyra será el juez.

El sábado, desde las 13.30, Colón jugará ante Atenas en su estadio con Leandro Lucero como juez principal, mientras que el domingo Desamparados enfrentará a Nueve de Julio desde las 14 horas con arbitraje de Leonel Riofrío.

En tanto, el cruce entre Peñarol y Minero se jugará desde las 16 con arbitraje de Ruth Díaz.