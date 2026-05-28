    • 28 de mayo de 2026 - 19:36

    Apertura de fútbol local: se conocen los árbitros que dirigirán los cuatro encuentros de Cuartos de final

    Dos encuentros se jugarán el sábado y los dos restantes el domingo. En choques decisivos a 90 minutos se definirán los semifinalistas del Apertura.

    Arbitro imagen ilustrativa

    Arbitro imagen ilustrativa

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo terminarán por definirse los semifinalistas del Apertura de fútbol local en Primera División. Este jueves desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer las ternas arbitrales para cada uno de los cuatro encuentros que se disputarán entre sábado y domingo.

    Leé además

    definicion del apertura: se conocen los dias y horarios para los cruces de cuartos de final del futbol local

    Definición del Apertura: se conocen los días y horarios para los cruces de Cuartos de final del fútbol local
    desamparados manda, pero todos suenan: el mapa de los ocho equipos que van por la gloria en el apertura

    Desamparados manda, pero todos sueñan: el mapa de los ocho equipos que van por la gloria en el Apertura

    Lo cierto es que el sábado desde las 16 horas de jugarán dos encuentros: en La Rinconada y en la calle Sargento Cabral.

    Martín Rivero será el encargado de dirigir el encuentro entre Atlético Minero y Atlético Alianza que se jugará en cancha de Atenas. Lo acompañarán Enzo Gómez y Sebastián Rodríguez.

    También el sábado, la terna integrada por Rubén Fernández, Rubén Riveros y Cristian Neira impartirán justicia en la calle Sargento Cabral, donde Colón Junior recibirá a Atlético Unión.

    La continuidad de los cruces será el domingo. Desde las 16, Sportivo 9 de Julio se medirá ante San Lorenzo de Ullum en cancha del Nueve, con arbitraje de Sergio González, los asistentes serán Eduardo Prior y Walter Jorquera.

    A las 17, una hora más tarde llegará uno de los partidos más esperados: Sportivo Desamparados chocará frente a Sportivo Peñarol en el estadio puyutano con Darío Montaña como árbitro principal, mientras que Gabriel Marconi y Pablo Oltra serán los asistentes.

    Los cruces en Cuarta División

    Por el lado de la Cuarta División, los cuartos de final arrancarán el viernes a las 20 horas con el duelo entre Trinidad y Juventud Zondina en cancha de Trinidad. Ramiro Pereyra será el juez.

    El sábado, desde las 13.30, Colón jugará ante Atenas en su estadio con Leandro Lucero como juez principal, mientras que el domingo Desamparados enfrentará a Nueve de Julio desde las 14 horas con arbitraje de Leonel Riofrío.

    En tanto, el cruce entre Peñarol y Minero se jugará desde las 16 con arbitraje de Ruth Díaz.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    belgrano y river paralizan todo el pais en la final del apertura

    Belgrano y River paralizan todo el país en la final del Apertura

    Arbitro imagen ilustrativa

    Se conocieron los árbitros para la última fecha del Apertura que definirá a los clasificados a Play Off

    Lucas Giuliani dejó de ser el director técnico de Trinidad. 

    Lucas Giuliani dejó de ser el DT de Trinidad tras quedarse afuera de los Play Off del Apertura

    apertura local: se programo la ultima fecha que terminara de definir los clasificados a play off

    Apertura local: se programó la última fecha que terminará de definir los clasificados a Play Off