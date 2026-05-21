Se conocieron los árbitros para la última fecha del Apertura que definirá a los clasificados a Play Off

Queda un solo lugar sin dueños para completar los ocho de los Cuartos de Final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina y este sábado quedará todo decidido ya que se jugarán 8 de los 9 partidos de la última fecha. Desde la Liga Sanjuanina dieron a conocer los árbitros para una fecha crucial.

Están los árbitros para la penúltima fecha del Torneo Apertura que encaminará a los clasificados a Play Off

Con el nuevo horario de las 16, se desarrollará la jornada 17 del Apertura con la pelea final por esos lugares que están vacantes con varios candidatos al acecho.

En Alto de Sierra, FC López Pelaez se jugará todo a ganador cuando reciba a Atlético Alianza que tiene casi asegurada su plaza. Los Toneleros ganando estarían adentro sin depender de otros resultados, mientras que con cualquier otro resultado, entrarán a jugar los resultados ajenos. El árbitro del encuentro será Cristian Neira acompañado por Rubén Riveros y Gabriel Marconi.

En La Bebida, Rivadavia será juez de Peñarol que necesitará un triunfo propio y una derrota de López Peláez para pelear un lugar pero además ver qué pasa con Trinidad y Atenas. Rubén Fernández será el árbitro principal, mientras que Enzo Gómez y Alejo Palumbo serán los asistentes.

En Puyuta y con todo ya definido, Desamparados será local de Atlético Unión que está clasificado. El Víbora tiene casi asegurado el primer lugar en las posiciones. Martín Rivero arbitrará, acompañado por Sebastián Rodríguez y Luciano Mesina.

En cancha de Juventud Unida, Atlético Minero ya adentro de los Cuartos de Final, se convertirá en el juez de las aspiraciones de Atenas Pocito que necesita ganar primero y luego, combinar resultados ajenos para poder soñar con la clasificación en el octavo lugar. Lucas Gómez encabezará la terna que integrarán Marcelo Cruz y Sergio Zepeda.

En tanto que en el Sur pocitano, Deportivo Carpintería será anfitrión de Sportivo 9 de Julio de enorme campaña. El juez será Jusús Allegue asistido por Néstor Nievas y José Díaz.

En Ullum, Villa Ibáñez intentará reacomodarse cuando reciba a Juventud Zondina que ya empezó a pensar en el Torneo Clausura. Walter Jorquera será el árbitro principal, acompañado por Ruth Díaz y Leonardo Torres.

Mientras que en Zonda, Sarmiento que ya tiene la mira puesta en el futuro, será local de San Lorenzo de Ullum que se clasificó y quiere escalar en las posiciones finales. El árbitro será Darío Montaña y sus asistentes Pablo Oltra y Leonardo Díaz.

Finalmente, completando el panorama del sábado, Atlético Trinidad será local ante Colón Junior con la urgencia de un triunfo propio y de resultados de otros para poder meterse entre los ocho. Ignacio Aurtenechea será el árbitro, mientras que Yazmín Yacante y Diego Vedia serán sus asistentes.

Quedará para el domingo el partido entre Defensores de Argentinos y Marquesado que se disputará en cancha de Peñarol, en Chimbas. Alejo Palumbo, Rubén Riveros y Sergio González integrarán la terna arbitral.