Apertura local: se programó la última fecha que terminará de definir los clasificados a Play Off

La fecha 17 se disputará casi en su totalidad el sábado debido a la definición de la Liga Profesional. El cierre del campeonato comenzará a definir los cruces de los Play Off.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de la última fecha del Torneo Apertura, una jornada clave que comenzará a definir el panorama final de cara a los Play Off del certamen local, donde varios equipos ya aseguraron su clasificación.

La Fecha 17 se jugará casi íntegramente el sábado 23 de mayo debido a la definición de la Liga Profesional, que tendrá como protagonistas a River y Belgrano el domingo. Por ese motivo, la mayoría de los encuentros del fútbol sanjuanino fueron adelantados.

Todos los partidos de la jornada sabatina se disputarán en horario unificado, con los encuentros de Cuarta División desde las 14 horas y Primera División a partir de las 16.

Entre los cruces destacados aparecen Desamparados frente a Unión, Rivadavia ante Peñarol y Trinidad contra Colón Junior, en una fecha que todavía puede modificar posiciones pensando en la etapa eliminatoria.

La programación quedó establecida de la siguiente manera: Sábado 23 de mayo