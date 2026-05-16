    • 16 de mayo de 2026 - 08:29

    River Plate y Rosario Central van por un lugar en la final del Apertura

    En cancha de River y a partir de las 19.30 de este sábado, irán por una plaza en la definición del domingo 24 en Córdoba.

    Definitorio. River Plate y Rosario Central se verán las caras en una semifinal cargada de presiones por el Apertura.

    Definitorio. River Plate y Rosario Central se verán las caras en una semifinal cargada de presiones por el Apertura.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    [PARA SPRiver Plate recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez.

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    River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

    El "Millonario", previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

    Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

    En dicho enfrentamiento, el "Canalla" se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

    La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

    HISTORIAL PAREJO

    El historial en este tipo de enfrentamientos marca un leve dominio para River, que se impuso en seis ocasiones, mientras que Rosario Central lo hizo en cinco. Los mata-mata que se inclinaron a favor del "Millonario" fueron los de la Copa Ibarguren 1937, la semifinal del Nacional 1979, los cuartos de final de la misma competencia pero de 1981, los cuartos de final de la Liguilla 1987/88, la final de la Copa Argentina 2016 y el Trofeo de Campeones 2023.

    El más recordado de estos cruces es la final de la Copa Argentina 2016, en la que River se impuso en un partido para el infarto por 4-3 gracias al triplete de Lucas Alario y al tanto definitorio del uruguayo Iván Alonso. Por el lado del "Canalla", el inoxidable Marco Ruben se había lucido con un doblete y también convirtió Damián Musto.

    Rosario Central, por su parte, se quedó con los mata-mata correspondientes a la Copa Competencia 1916 y 1920, la Copa Argentina 2014 y 2015 y en las semis del Trofeo de Campeones 2023 en el que finalmente se quedaría con el título.

    PROBABLES FORMACIONES

    RIVER PLATE

    Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

    ROSARIO CENTRAL

    Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

    Estadio: Monumental

    Árbitro: Nicolás Ramírez

    Hora: 19:30.

    TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

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