    • 14 de mayo de 2026 - 08:34

    Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura 2026

    Los cuartos de final concluyeron este miércoles y Rosario Central y River se metieron en la próxima ronda al igual que Belgrano y Argentinos Juniors.

    River - Rosario Central.

    River - Rosario Central.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este miércoles concluyeron los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Rosario Central y River se metieron en la próxima ronda, donde ya esperaban Belgrano y Argentinos Juniors. El Canalla y el Millonario se verán las caras en semifinales, instancia en la que también se enfrentarán el Pirata y el Bicho. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

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    El equipo dirigido por Ariel Holan avanzó tras ganarle 2 a 1 a Racing. Al término de la primera mitad, la Academia se puso en ventaja con un gol de Matías Zaracho. En el comienzo del complemento, el Canalla empató el partido gracias a Alejo Véliz, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, minutos después, Gastón Ávila puso el 1 a 1 de cabeza. El empate transitorio llevó el partido al tiempo suplementario, donde Enzo Copetti anotó el 2 a 1 definitivo para el local. En el visitante fueron expulsados Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Marco Di Césare.

    Resultados de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

    • Belgrano 2 - 0 Unión.
    • Argentinos Juniors 1 - 0 Huracán.
    • Rosario Central 2 - 1 Racing.
    • River 2 - 0 Gimnasia de La Plata.

    Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

    Las semifinales del Apertura se disputarán el próximo fin de semana mientras que la definición para conocer al ganador del título será el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

    • Sábado 16 de mayo

    Rosario Central Rosario Central (4B) vs. River Plate River Plate (2B) | Horario: A confirmar

    • Domingo 17 de mayo

    Belgrano Belgrano (5B) vs. Argentinos Juniors Argentinos Juniors (3A) | Horario: A confirmar

    El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

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    As&iacute; qued&oacute; el cuadro de semifinales del Torneo Apertura 2026, tras los cuartos de final.

    Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura 2026, tras los cuartos de final.

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