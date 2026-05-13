    • 13 de mayo de 2026 - 08:19

    Argentinos Juniors eliminó a Huracán en el alargue y avanzó a semifinales

    Con un cabezazo de Tomás Molina en el tiempo suplementario, pasó a la semifinal y se enfrentará a Belgrano.

    Torneo Apertura.

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    Argentinos Juniors se metió entre los cuatro mejores del Torneo Apertura tras derrotar 1-0 a Huracán en un partido intenso y muy parejo disputado en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

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    El héroe de la noche fue Tomás Molina, que apareció en el tiempo suplementario para marcar el único gol del encuentro y desatar la fiesta del “Bicho”, que ahora enfrentará a Belgrano en semifinales.

    Durante los 90 minutos reglamentarios, Argentinos y Huracán protagonizaron un duelo muy disputado, con pocas diferencias y mucha tensión.

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    El equipo dirigido por Nicolás Diez intentó tomar la iniciativa desde el arranque, aprovechando la intensidad en la presión y el juego asociado que lo convirtió en uno de los equipos más regulares del campeonato.

    Sin embargo, el “Globo” también tuvo sus chances y estuvo cerca de abrir el marcador con una situación clarísima de Jordy Caicedo que obligó al arquero Brayan Cortés a salvar sobre la línea.

    Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: Argentinos tuvo el 52% de posesión; Huracán manejó el 48%; el “Bicho” remató 18 veces al arco; y el “Globo” respondió con 10 disparos. A pesar de las oportunidades, ninguno logró romper el cero durante el tiempo reglamentario.

    Cuando el partido parecía encaminarse a una definición aún más dramática, apareció Tomás Molina. A los pocos minutos del primer tiempo suplementario, el delantero conectó de cabeza un centro preciso de Leandro Lozano y venció al arquero rival para poner el 1-0 definitivo.

    El delantero fue reemplazado minutos después, ovacionado por los hinchas de Argentinos que colmaron La Paternal y celebraron una clasificación muy trabajada.

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