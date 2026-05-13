Argentinos Juniors eliminó a Huracán en el alargue y avanzó a semifinales

Argentinos Juniors se metió entre los cuatro mejores del Torneo Apertura tras derrotar 1-0 a Huracán en un partido intenso y muy parejo disputado en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

El héroe de la noche fue Tomás Molina, que apareció en el tiempo suplementario para marcar el único gol del encuentro y desatar la fiesta del “Bicho”, que ahora enfrentará a Belgrano en semifinales.

Durante los 90 minutos reglamentarios, Argentinos y Huracán protagonizaron un duelo muy disputado, con pocas diferencias y mucha tensión.

¡EL GOL QUE METIÓ A ARGENTINOS EN LA SEMI DEL #TORNEOAPERTURA ! Tomás Molina le dio el 1-0 a Argentinos vs. Huracán en el primer tiempo del alargue de los cuartos de final disputados en La Paternal. pic.twitter.com/8Ay8zJz2xv

El equipo dirigido por Nicolás Diez intentó tomar la iniciativa desde el arranque, aprovechando la intensidad en la presión y el juego asociado que lo convirtió en uno de los equipos más regulares del campeonato.

Sin embargo, el “Globo” también tuvo sus chances y estuvo cerca de abrir el marcador con una situación clarísima de Jordy Caicedo que obligó al arquero Brayan Cortés a salvar sobre la línea.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro: Argentinos tuvo el 52% de posesión; Huracán manejó el 48%; el “Bicho” remató 18 veces al arco; y el “Globo” respondió con 10 disparos. A pesar de las oportunidades, ninguno logró romper el cero durante el tiempo reglamentario.

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición aún más dramática, apareció Tomás Molina. A los pocos minutos del primer tiempo suplementario, el delantero conectó de cabeza un centro preciso de Leandro Lozano y venció al arquero rival para poner el 1-0 definitivo.

El delantero fue reemplazado minutos después, ovacionado por los hinchas de Argentinos que colmaron La Paternal y celebraron una clasificación muy trabajada.