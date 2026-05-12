Confirmado: San Juan será nuevamente epicentro del rally raid mundial con el Desafío Ruta 40

San Juan volverá a posicionarse en el centro de la escena del deporte motor internacional con una nueva edición del Desafío Ruta 40 YPF, una de las competencias más importantes del rally raid mundial, que se disputará del 24 al 29 de mayo.

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La prueba será válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y tendrá a la provincia como uno de sus principales escenarios, ya que tanto la largada como la llegada se desarrollarán en territorio sanjuanino.

La edición número 13 del evento incluirá además un paso por San Rafael, en Mendoza, y contará con cinco etapas, un recorrido total de 2.993 kilómetros y 1.726 kilómetros de especial.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo desde las 18 horas con la tradicional rampa de largada en el Centro Cultural Conte Grand, donde el público podrá ver de cerca a todos los competidores antes del inicio de la carrera.

Uno de los grandes atractivos será nuevamente el vivac, que se instalará en el Circuito San Juan Villicum y podrá ser visitado con entrada libre y gratuita. Allí, fanáticos y curiosos tendrán la posibilidad de observar el trabajo de los equipos, conocer a los pilotos y ver de cerca motos, quads, autos y UTV que forman parte de la competencia.

La organización confirmó la presencia de figuras destacadas del rally internacional como Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Nani Roma y los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides, todos protagonistas habituales del Rally Dakar.

El recorrido atravesará distintos tipos de terrenos, incluyendo dunas, arena y zonas de gran altura, características que convierten al Desafío Ruta 40 en una de las pruebas más exigentes del calendario mundial.

Desde la organización también recordaron que las Zonas de Espectadores serán los únicos sectores habilitados para seguir la competencia de manera segura. Las ubicaciones oficiales serán informadas 72 horas antes de cada etapa para preservar el recorrido y garantizar el normal desarrollo de la carrera.

La última visita del Desafío Ruta 40 a San Juan fue en 2024, cuando la provincia recibió etapas con salida y llegada, además del tramo que unió San Juan con La Rioja.