    • 12 de mayo de 2026 - 13:39

    Urquiza de San Juan no pudo doblegar a Unión de Oncativo en la Liga Federal

    El elenco sanjuanino de Urquiza terminó perdiendo por 83 a 66. Este miércoles visita a Banda Norte, en Córdoba, desde las 21,30.

    Caída. Urquiza no pudo con Unión en Oncativo, Córdoba. Este miércoles juega ante Banda Norte por la Liga Federal.

    Caída. Urquiza no pudo con Unión en Oncativo, Córdoba. Este miércoles juega ante Banda Norte por la Liga Federal.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por una nueva fecha de la fase regular de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal, Urquiza cayó en condición de visitante ante Unión de Oncativo por 83 a 66, en un encuentro que se definió desde los primeros minutos del juego. Fabricio Cabañas fue el goleador del partido con 21 puntos.

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    El conjunto cordobés arrancó con un contundente parcial de 17-0, imponiendo condiciones en ambos costados de la cancha. Los sanjuaninos intentaron reaccionar a través de la conducción ofensiva de Amorós, Sarruff y Fabricio Cabañas, mientras que Federico Bustos consiguió romper el cero para comenzar el descuento. El primer cuarto terminó 26-14 a favor del local.

    En el segundo parcial, Urquiza mostró una mejor versión desde el juego interno, con aportes de Fabricio y Emanuel Cabañas, logrando achicar diferencias. Sin embargo, la efectividad desde el perímetro volvió a favorecer al conjunto cordobés, que se fue al descanso arriba por 44-32.

    URQUIZA NO PUDO

    El tercer cuarto fue el tramo que terminó inclinando el juego. Unión elevó nuevamente la presión defensiva, cerrando los caminos internos y forzando pérdidas en la salida de los sanjuaninos. Nieto y Cufré tomaron protagonismo ofensivo con tiros externos que ampliaron la diferencia. Del otro lado, Urquiza perdió fluidez en ataque, sufrió la falta de efectividad y encontró pocas respuestas para detener el ritmo impuesto por el local. El conjunto cordobés supo aprovechar rebotes ofensivos y ataques rápidos para escaparse en el marcador. El parcial cerró 69-41.

    En el último cuarto, Urquiza intentó reaccionar desde el empuje con Gonzalo Bustos y Emanuel Cabañas, quienes buscaron acelerar el ritmo. Fabricio Cabañas también continuó siendo una de las principales vías ofensivas, sosteniendo al equipo con penetraciones y lanzamientos externos. Unión manejó con tranquilidad la ventaja, manejó a su gusto las posesiones y volvió a encontrar respuestas en Cufré, que mantuvo la efectividad para evitar cualquier intento de remontada. Con el correr de los minutos, el desgaste físico y emocional comenzó a sentirse en el elenco sanjuanino, que no logró cambiar el rumbo del partido. Finalmente, el local selló la victoria por 83-66.

    En la continuidad de la gira por Córdoba, Urquiza enfrentará este miércoles 13 de mayo a Banda Norte desde las 21:30.

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