    • 11 de mayo de 2026 - 22:24

    Buenas noticias para Peñarol: FIFA analizará el reclamo por los derechos de formación de Alan Cantero

    El Bohemio inició acciones tras no recibir el pago correspondiente por el pase del delantero a Alianza Lima de Perú. Ahora esperan una resolución favorable y una compensación económica en dólares.

    El sanjuanino Alan Cantero, hoy brillando en Alianza Lima.

    El sanjuanino Alan Cantero, hoy brillando en Alianza Lima.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Peñarol recibió una noticia alentadora en medio del reclamo que mantiene por los derechos de formación del delantero sanjuanino Alan Cantero, actualmente jugador de Alianza Lima.

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    Según fuentes vinculadas al club Bohemio, la FIFA decidió aceptar el caso presentado por la institución sanjuanina, una señal positiva de cara a una posible compensación económica por la transferencia del atacante de 27 años.

    Desde Peñarol habían elevado el reclamo luego de no recibir el dinero correspondiente a los denominados “derechos de formación”, mecanismo mediante el cual los clubes que participaron en el desarrollo de un futbolista perciben un porcentaje económico cuando se concreta una transferencia internacional.

    De acuerdo a lo explicado desde la institución sanjuanina, la FIFA tenía dos alternativas: aceptar el reclamo y avanzar con el tratamiento del expediente, o rechazarlo de plano, lo que hubiese significado el cierre definitivo del caso. Finalmente, el organismo optó por la primera opción.

    Ahora comenzará una nueva etapa administrativa en la que la FIFA deberá solicitar explicaciones a Alianza Lima, entidad que, según el planteo del club sanjuanino, tendría que haber depositado el monto correspondiente a los derechos de formación para luego ser transferido a Peñarol.

    Aunque todavía no trascendieron cifras oficiales sobre el dinero que podría percibir la institución sanjuanina, desde el club remarcan que se trata de una suma en dólares, lo que incrementa las expectativas por una resolución favorable.

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