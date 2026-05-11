Torneo Apertura de AFA: En Córdoba, Belgrano y Unión abren los Cuartos de Final

Belgrano de Córdoba recibirá este martes de Unión de Santa Fe, en un encuentro que marcará el inicio de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Un martes intenso porque más tarde en La Paternal se medirán también Argentinos Juniors con Huracán.

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En Córdona, el partido que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra, más conocido como el "Gigante de Alberdi.

Belgrano llega a este enfrentamiento con la confianza al máximo, luego del histórico triunfo ante su clásico rival, Talleres de Córdoba, en los octavos de final y en condición de visitante. En dicho enfrentamiento, el "Pirata Cordobés" se impuso 1-0 gracias al gol de Francisco González recién iniciado el complemento, tras una increíble asistencia de taco de Lucas Passerini, quien no podrá jugar este partido por haber visto la tarjeta roja.

En la primera fase Belgrano, que es dirigido por Ricardo Zielinski, había finalizado en la quinta posición.

Unión de Santa Fe, por su parte, también llega con el ánimo por las nubes, ya que después de clasificar por la ventana a los playoffs dio el golpe sobre la mesa y eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza, que había sido el mejor equipo de la primera fase, al vencerlo por 2-1 gracias a los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Dos grandes del interior en un mano a mano sensacional.

RESTO DE LOS CUARTOS DE FINAL

En el segundo turno del martes, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal a partir de las 21,30. El "Globo" arriba a esta instancia tras una victoria histórica frente a Boca en La Bombonera, mientras que el "Bicho" buscará hacer valer su localía luego de vencer a Lanús.

La otra mitad de la llave se resolverá el próximo miércoles 13 de mayo. En el primer turno, Rosario Central, que en condición de local logró una remontada ante Independiente, se medirá ante Racing en el Gigante de Arroyito. La "Academia" selló su clasificación de manera agónica en La Plata tras dejar en el camino a Estudiantes.

El cierre de los cuartos de final estará a cargo de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. El "Millonario" viene de atravesar una prueba de fuego tras eliminar a San Lorenzo en una infartante definición por penales, marcando el triunfo más importante del ciclo de Eduardo Coudet hasta el momento. Por su parte, el "Lobo" llega con el pecho inflado tras su sólida victoria por la mínima diferencia ante Vélez en Liniers.