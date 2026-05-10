Así quedó el cuadro de los Play Off del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

Arrancaron los Play Off del Torneo Apertura y el sábado 9 de mayo dieron inicio a los cruces de los octavos de final para definir al campeón del torneo local en el primer semestre del 2026, que se definirá el 24 de mayo con la final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La fase de playoffs comenzó con un histórico clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. En el marco del primer encuentro “mata-mata” por torneos AFA entre ambos elencos, el Pirata venció 1-0 al Matador con el gol de Francisco González Metilli y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. El conjunto que dirige el Ruso Ricardo Zielinski se impuso en un derbi histórico y venció a su clásico rival después de 25 años.
La jornada sabatina continuó en La Bombonera, con el inolvidable choque entre Boca Juniors (2° A) y Huracán (7° B), que terminó con un triunfo del Globo por 3-2 en el alargue. El equipo de Diego Martínez chocará contra Argentinos Juniors (3° B), que le ganó 2-0 a Lanús (6° A) en La Paternal. En Mendoza, hubo otro impacto visitante: Unión (8°A) derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia (1° B) y se medirá ante Belgrano por el pase a las semifinales.
LA AGENDA DE DOMINGO
El domingo, por su parte, arrancará con el duelo entre Rosario Central (4° B) e Independiente (5° A) a las 15:00 en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave deberá medirse contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre Estudiantes (1° A) y Racing (8° B) en La Plata a partir de las 17:00.
La jornada seguirá en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A) desde las 19:00. Por último, los encargados de bajar el telón de los octavos de final serán Vélez Sársfield (3° A) y Gimnasia La Plata (6° B) a las 21:30 en Liniers.
Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los cuartos serán entre semana, aprovechando el parón de la Copa Libertadores y Sudamericana, el martes 13 y miércoles 14 de mayo.
Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 en los estadios de los equipos que quedaron mejor ubicados en las tablas de la fase regular. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las últimas definiciones del torneo local se llevaron a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que la última final que acogió Córdoba fue entre River Plate y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina en marzo de 2024 (ganó el Millonario por 2-1).
LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA
Sábado 9 de mayo
Talleres (4° A) 0-1 Belgrano (5° B)
Boca Juniors (2° A) 2-3 Huracán (7° B)
Argentinos Juniors (3° B) 2-0 Lanús (6° A)
Independiente Rivadavia (1° B) 1-2 Unión (8° A)
Domingo 10 de mayo
15.00: Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A)
17.00: Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B)
19.00: River Plate (2° B) vs. San Lorenzo (7° A)
21.30: Vélez Sársfield (3° A) vs. Gimnasia La Plata (6° B)
CÓMO SEGUIRÁ EL CALENDARIO DE LA DEFINICIÓN DEL TORNEO APERTURA
Cuartos de final
Martes 12 de mayo (los ganadadores de las llaves del sábado)
Miércoles 13 de mayo (los ganadadores de las llaves del domingo)
Semifinales
Sábado 16 de mayo (los ganadadores de las llaves del martes)
Sábado 17 de mayo (los ganadadores de las llaves del miércoles)
Final
Domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba