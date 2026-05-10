Así quedó el cuadro de los Play Off del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

De los primeros cuatro cruces de Play Offs, solo uno de los locales pudo avanzar a cuartos de final. Boca, Independiente Rivadavia, Talleres y Lanús, eliminados

Arrancaron los Play Off del Torneo Apertura y el sábado 9 de mayo dieron inicio a los cruces de los octavos de final para definir al campeón del torneo local en el primer semestre del 2026, que se definirá el 24 de mayo con la final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La fase de playoffs comenzó con un histórico clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. En el marco del primer encuentro “mata-mata” por torneos AFA entre ambos elencos, el Pirata venció 1-0 al Matador con el gol de Francisco González Metilli y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. El conjunto que dirige el Ruso Ricardo Zielinski se impuso en un derbi histórico y venció a su clásico rival después de 25 años.

La jornada sabatina continuó en La Bombonera, con el inolvidable choque entre Boca Juniors (2° A) y Huracán (7° B), que terminó con un triunfo del Globo por 3-2 en el alargue. El equipo de Diego Martínez chocará contra Argentinos Juniors (3° B), que le ganó 2-0 a Lanús (6° A) en La Paternal. En Mendoza, hubo otro impacto visitante: Unión (8°A) derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia (1° B) y se medirá ante Belgrano por el pase a las semifinales.

LA AGENDA DE DOMINGO El domingo, por su parte, arrancará con el duelo entre Rosario Central (4° B) e Independiente (5° A) a las 15:00 en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave deberá medirse contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre Estudiantes (1° A) y Racing (8° B) en La Plata a partir de las 17:00.

La jornada seguirá en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A) desde las 19:00. Por último, los encargados de bajar el telón de los octavos de final serán Vélez Sársfield (3° A) y Gimnasia La Plata (6° B) a las 21:30 en Liniers.