    • 9 de mayo de 2026 - 19:23

    Boca perdió en La Bombonera 3-2 ante Huracán y quedó fuera de la Liga Profesional de Fútbol

    El Boca de Úbeda sigue de capa caída. Tras las dos derrotas en Copa Libertadores, sumó la tercera, pero por los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol y quedó afuera del Apertura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca vivió una noche para el olvido en La Bombonera. En un partido electrizante y lleno de situaciones insólitas, Huracán dio el golpe, ganó 3-2 en tiempo suplementario y eliminó al Xeneize de los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

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    El equipo de Parque Patricios protagonizó una verdadera hazaña: se quedó con la clasificación pese a terminar el encuentro con apenas nueve jugadores y soportar una presión total en los minutos finales.

    El encuentro arrancó con un golpe inesperado para Boca. A los pocos minutos, Leonardo Gil aprovechó un grave error en la salida del conjunto local y definió para poner el 1-0 para Huracán, silenciando a La Bombonera.

    Durante gran parte del partido, el Globo sostuvo la ventaja y parecía encaminarse a una clasificación histórica en los 90 minutos. Sin embargo, cuando el reloj se consumía, apareció Milton Giménez para darle vida al Xeneize. Tras una jugada confusa y varios rebotes dentro del área, el delantero empujó la pelota y marcó el empate agónico que llevó la definición al alargue.

    Pero el tiempo suplementario fue una verdadera pesadilla para Boca.

    En apenas unos minutos, Lautaro Di Lollo cometió dos penales infantiles que cambiaron completamente el partido. Primero derribó a Juan Bisanz dentro del área y luego tocó la pelota con la mano en otra acción desafortunada. En ambas oportunidades se hizo cargo Óscar Romero, que mostró toda su jerarquía y convirtió los dos remates para poner el 3-1 a favor de Huracán.

    Cuando parecía que todo estaba liquidado, el partido volvió a explotar.

    Eric Ramírez vio la tarjeta roja por una durísima patada y, poco después, Fabio Pereyra también fue expulsado por protestar. Con dos jugadores menos y más de 15 minutos por delante, Huracán quedó obligado a resistir como pudiera ante el asedio de Boca.

    El Xeneize fue con todo y encontró el descuento gracias a Ángel Romero, que le puso dramatismo al cierre. Sin embargo, el equipo de Diego Martínez aguantó la presión, defendió la ventaja y terminó celebrando una clasificación épica en territorio rival.

    Con este triunfo, Huracán avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

    En cambio, Boca volvió a quedar en el centro de las críticas tras otra eliminación dolorosa en su estadio y frente a su gente.

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