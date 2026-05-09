Torneo Apertura de AFA: Boca juega con Huracán abriendo los Octavos de Final

Boca Junior recibirá este sábado a Huracán, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje aún más cerca del título. Además se jugarán tres partidos por esta fase: Talleres-Belgrano, Argentinos-Lanús e Independiente Rivadavia-Unión.

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El encuentro Boca-Huracán, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el "Xeneize" viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías.

EL RESTO

Este sábado, además de Boca-Huracán, se jugarán otros tres partidos. A primera hora, la provincia de Córdoba se paralizará este sábado, cuando Talleres reciba a Belgrano en una nueva edición del clásico que será un mano a mano en los octavos de final del Torneo Apertura. El trascendental encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro designado fue Darío Herrera.

Argentinos Juniors recibirá este sábado a Lanús, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura. El partido, que iniciará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona y contará con la transmisión de TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

Finalmente Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán este sábado 9 de mayo, desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.