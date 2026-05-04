La AFA confirmó el cronograma de los octavos de final y la sede de la final: dónde se definirá el título

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió los días para los cruces de los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura. El próximo fin de semana se disputarán los partidos que definirán a los mejores 8 del campeonato local.

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Los cruces de octavos de final se diagramaron en dos días: sábado 9 de mayo y domingo 10 del corriente mes. Con varios equipos con doble competencia, el calendario queda apretado con las definiciones de los torneos.

El sábado habrá cuatro partidos: Boca recibirá a Huracán en La Bombonera, Talleres y Belgrano disputarán el clásico cordobés, Argentinos jugará ante Lanús en La Paternal.

El líder de la zona B, Independiente Rivadavia, espera por su rival entre tres equipos: Unión, Defensa y Justicia o Instituto.

El domingo, segundo día de competencia, se encuentra la otra mitad de partidos: River tiene el clásico ante San Lorenzo en el Monumental y Estudiantes recibe a Racing en UNO. Por su parte, Vélez va contra Gimnasia de La Plata y Rosario Central recibe a Independiente.

Aún resta definir el horario de todos estos enfrentamientos que definirán a los clasificados a cuartos de final.

A su vez, el ente madre del futbol argentino detalló que “los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir”.

La final del Torneo Apertura será el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes en la provincia de Córdoba. Esto cambia los rumores anteriores que situaban a la gran final en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Calendario oficial de los octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

Boca vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Lanús

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión, Defensa y Justicia o Instituto

Domingo 10 de mayo

River vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Racing

Vélez vs. Gimnasia

Rosario Central vs. Independiente

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Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final del Torneo Apertura

Los equipos que jueguen los octavos de final el sábado 9 de mayo y ganen sus encuentros, disputarán los cuartos de final el día martes 12 de mayo. En cambio, los que jueguen el domingo 10 lo harán el miércoles 13.

En cuanto a las semifinales, se disputarán entre el sábado 16 y el domingo 17, dependiendo si clasifican o no los equipos que participan en competencias internacionales como la Copa Libertadores o la Sudamericana.

La gran final está dispuesta para el domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.