Tapia y la AFA: la Justicia rechazó apartar al juez en causa por evasión

En el marco de la causa por evasión , la Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa de Pablo Toviggino. La resolución mantiene al juez Diego Amarante al frente del expediente, que investiga una millonaria retención indebida de aportes.

El fiscal reclamó agravar la acusación contra Chiqui Tapia y Toviggino por presunta evasión

El fallo judicial descartó los argumentos de la defensa del tesorero de la AFA, que había solicitado apartar al magistrado por supuesta “enemistad manifiesta”. Sin embargo, la Cámara concluyó que no existen pruebas de parcialidad .

El juez Roberto Hornos sostuvo que no se acreditaron elementos objetivos que permitan sospechar de una pérdida de imparcialidad. De esta manera, el proceso continuará bajo la órbita de Amarante.

Entre los planteos de la defensa se encontraba una supuesta filtración de información a la prensa , lo que fue desestimado. El tribunal consideró que se trató de interpretaciones periodísticas sobre una causa de interés público.

También se cuestionó que Toviggino no pudiera salir por una puerta alternativa en Tribunales. Sobre este punto, la Cámara indicó que se trata de una cuestión ajena al proceso judicial y que el ingreso y egreso por accesos habilitados es lo habitual.

La causa por evasión millonaria en la AFA

La investigación por evasión en AFA se centra en la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.

Según la causa, esos fondos habrían sido retenidos a empleados, proveedores y terceros, pero no depositados en tiempo y forma ante el fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez Amarante consideró que existió un “plan sistemático” para demorar los pagos y obtener beneficios financieros a partir de esos fondos.

Medidas judiciales contra los dirigentes

Tras el procesamiento, tanto Claudio “Chiqui” Tapia como Pablo Toviggino deberán cumplir con una serie de medidas. Entre ellas:

No ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso

No cambiar de residencia sin autorización

Comparecer ante el tribunal cuando sean citados

Mantener contacto permanente con sus defensas

El expediente sigue en curso y podría tener nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas.