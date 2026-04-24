    • 24 de abril de 2026 - 20:34

    Universitario tendrá su histórico debut en el TDI B recibiendo a Tucumán Lawn Tennis

    Universitario, el representante sanjuanino recibe este sábado a su par de Tucumán Lawn Tennis Club por la primera fecha de la zona 6.

    Debut. Universitario jugará ante Tucumán Lawn Tennis en el inicio del Torneo del Interior.

    Debut. Universitario jugará ante Tucumán Lawn Tennis en el inicio del Torneo del Interior.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario Rugby Club volverá a competir en el Torneo del Interior B tras 24 años. El esperado regreso será este sábado 25 de abril, cuando reciba a Tucumán Lawn Tennis Club por la primera fecha de la zona 6, en un partido que vuelve a poner al club en la escena nacional.

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    El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega en un buen momento. La evolución colectiva se sostiene partido a partido y el plantel afronta este desafío con expectativas altas. La ilusión es representar de la mejor manera al rugby sanjuanino en una competencia exigente.

    Enfrente estará un rival de jerarquía. Tucumán Lawn Tennis, último campeón del Nacional de Clubes del interior, combina potencia en los forwards y dinámica en los backs. Aun así, Universitario apostará a su juego para intentar dar el primer paso en el certamen.

    El partido principal iniciará a las 16 horas con el arbitraje de la internacional puntana Nerea Livoni; mientras que sus asistentes son Federico González y Cristian Bonilla. Además, Sofía Vildoza y Braian Montaño son el 4° y 5° referee designado.

    TORNEO LOCAL

    El otro compromiso que sostendrá Universitario será el cotejo que llevará a cabo el mismo sábado, 25 de abril, ante el Jockey Club en el Hipódromo de Rivadavia desde las 12.30 hs en el que Diego Tejada es el juez principal. En caso que la Uni gane, asegurará su lugar en el Top 8 Oro por novena temporada consecutiva.

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