Gran Carrera 2026 llega a San Juan: recorrido, horarios y dónde ver los autos clásicos

Con la llegada de la Gran Carrera 2026 , San Juan se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del automovilismo clásico. La Gran Carrera 2026 recorrerá paisajes únicos y tendrá su definición por primera vez en la provincia, generando expectativa entre fanáticos y turistas.

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La competencia, que comenzó en Salta, arribará a la provincia el este sábado, 25 de abril, tras recorrer más de 1.400 kilómetros y 110 pruebas de regularidad . El cronograma incluye tramos clave que atravesarán distintos puntos turísticos.

Los vehículos podrán observarse desde las 16:15 por Ruta Nacional 40 , pasando por el ingreso al Circuito San Juan Villicum. Luego, cerca de las 16:45 , descenderán por lateral de Avenida Circunvalación y avanzarán por Avenida Libertador hacia el oeste.

El trayecto continuará hasta el Autódromo El Zonda Eduardo Copello , donde se desarrollará una de las pruebas más atractivas con vueltas de regularidad. Posteriormente, los autos seguirán hacia Avenida Ignacio de la Roza hasta llegar al Hotel Del Bono Park.

Cronograma completo del sábado

La jornada central de la Gran Carrera 2026 contará con múltiples actividades desde la mañana:

8:30: largada desde Villa Unión (La Rioja)

largada desde Villa Unión (La Rioja) 10:30: pruebas en Cuesta de Huaco (Jáchal)

pruebas en Cuesta de Huaco (Jáchal) 11:00: carga de combustible obligatoria en Jáchal

carga de combustible obligatoria en Jáchal 12:45: largada en Iglesia

largada en Iglesia 13:00: almuerzo en Termas de Pismanta

almuerzo en Termas de Pismanta 17:00: largada en Autódromo El Zonda

largada en Autódromo El Zonda 18:00: check-in en Hotel Del Bono Park

check-in en Hotel Del Bono Park 21:30: cena y entrega de premios

Este recorrido cubre unos 400 kilómetros en la etapa final, consolidando a San Juan como epicentro del cierre.

Impacto turístico y económico

Desde la organización destacan que la Gran Carrera 2026 no solo convoca a fanáticos del automovilismo, sino que también impulsa el turismo. El evento genera movimiento en el sector hotelero, gastronómico y comercial.

Además, el Gobierno provincial acompañó la iniciativa a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, apostando a posicionar a San Juan como sede de grandes eventos deportivos.

El domingo 26 de abril será el regreso libre de los participantes, marcando el cierre de una competencia que combina autos clásicos, adrenalina y paisajes únicos.