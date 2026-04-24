    • 24 de abril de 2026 - 21:53

    Gran Carrera 2026 llega a San Juan: recorrido, horarios y dónde ver los autos clásicos

    La Gran Carrera 2026 llega a San Juan con autos clásicos. Conocé el recorrido, horarios y los mejores puntos para ver la competencia.

    Llega la Gran Carrera 2026 a San Juan: recorridos, horarios y dónde ver los autos clásicos.

    Llega la Gran Carrera 2026 a San Juan: recorridos, horarios y dónde ver los autos clásicos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la llegada de la Gran Carrera 2026, San Juan se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del automovilismo clásico. La Gran Carrera 2026 recorrerá paisajes únicos y tendrá su definición por primera vez en la provincia, generando expectativa entre fanáticos y turistas.

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    Gran Carrera 2026: el recorrido en San Juan

    La competencia, que comenzó en Salta, arribará a la provincia el este sábado, 25 de abril, tras recorrer más de 1.400 kilómetros y 110 pruebas de regularidad. El cronograma incluye tramos clave que atravesarán distintos puntos turísticos.

    Los vehículos podrán observarse desde las 16:15 por Ruta Nacional 40, pasando por el ingreso al Circuito San Juan Villicum. Luego, cerca de las 16:45, descenderán por lateral de Avenida Circunvalación y avanzarán por Avenida Libertador hacia el oeste.

    El trayecto continuará hasta el Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde se desarrollará una de las pruebas más atractivas con vueltas de regularidad. Posteriormente, los autos seguirán hacia Avenida Ignacio de la Roza hasta llegar al Hotel Del Bono Park.

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    Cronograma completo del sábado

    La jornada central de la Gran Carrera 2026 contará con múltiples actividades desde la mañana:

    • 8:30: largada desde Villa Unión (La Rioja)
    • 10:30: pruebas en Cuesta de Huaco (Jáchal)
    • 11:00: carga de combustible obligatoria en Jáchal
    • 12:45: largada en Iglesia
    • 13:00: almuerzo en Termas de Pismanta
    • 17:00: largada en Autódromo El Zonda
    • 18:00: check-in en Hotel Del Bono Park
    • 21:30: cena y entrega de premios

    Este recorrido cubre unos 400 kilómetros en la etapa final, consolidando a San Juan como epicentro del cierre.

    Impacto turístico y económico

    Desde la organización destacan que la Gran Carrera 2026 no solo convoca a fanáticos del automovilismo, sino que también impulsa el turismo. El evento genera movimiento en el sector hotelero, gastronómico y comercial.

    Además, el Gobierno provincial acompañó la iniciativa a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, apostando a posicionar a San Juan como sede de grandes eventos deportivos.

    El domingo 26 de abril será el regreso libre de los participantes, marcando el cierre de una competencia que combina autos clásicos, adrenalina y paisajes únicos.

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