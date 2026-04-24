Boca: nueva lesión de Ander Herrera y alarmante historial físico

El mediocampista de Boca Ander Herrera volvió a sufrir un duro revés físico tras desgarrarse en la entrada en calor ante Defensa y Justicia. La nueva lesión de Ander Herrera Boca genera preocupación en el club, ya que se trata de la séptima dolencia muscular desde su llegada.

El volante español sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo , lo que lo dejará fuera de las canchas al menos 21 días . La situación se dio en la previa del partido ante Defensa y Justicia, en medio de un buen presente colectivo de Boca.

Sin embargo, el caso de Ander Herrera preocupa por la reiteración de lesiones musculares. Justo cuando parecía afianzarse como una alternativa clave desde el banco, volvió a quedar marginado.

Desde su llegada en enero de 2025, Herrera acumuló una seguidilla de problemas físicos. En sus primeros partidos fue titular, pero rápidamente sufrió su primer desgarro ante Argentinos Juniors, que lo dejó varias fechas afuera.

Luego, encadenó nuevas lesiones en el isquiotibial derecho , y más tarde una de las más graves: un desgarro en el cuádriceps con daño en los tendones , que lo marginó durante 50 días . Ese episodio marcó un punto de inflexión en la preocupación de los hinchas.

Lesiones repetidas y largos períodos de inactividad

Con el correr del tiempo, el panorama no mejoró. En su regreso, volvió a lesionarse en el Mundial de Clubes ante Benfica y luego sufrió su quinta dolencia, la más extensa: un desgarro que lo dejó 103 días sin jugar.

Pese a esto, logró su mejor racha con once partidos consecutivos ya bajo la conducción de Claudio Úbeda, donde incluso fue titular en el inicio del Torneo Apertura.

Pero antes de la fecha 4 volvió a sufrir otro desgarro, esta vez en el recto anterior del muslo derecho. Tras recuperarse, jugó siete partidos más, fue capitán en dos ocasiones y marcó su primer gol.

Un presente incierto en Boca

Cuando parecía haber encontrado continuidad, el nuevo episodio físico volvió a frenar su evolución. El caso de Ander Herrera Boca expone una constante: la dificultad para sostenerse en competencia.

En números, su paso por el club refleja la irregularidad: disputó 28 partidos sobre 62 posibles, nunca completó los 90 minutos y suma seis desgarros en distintos grupos musculares.

La nueva lesión abre interrogantes sobre su futuro inmediato y su rol dentro del plantel, en un Boca que busca consolidarse en la temporada.