Franco Colapinto empeoró su andar en la segunda práctica: terminó 15° en la FP2 de Barcelona

Tras finalizar 10° en la FP1 con una actuación sólida, el argentino quedó relegado en la grilla en los segundos ensayos, más allá de que le ganó constantemente a su compañero de Alpine Pierre Gasly.

Alpine no tuvo el mejor inicio del fin de semana en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 en el que Franco Colapinto le ganó constantemente a Pierre Gasly. El argentino tuvo una sólida participación al quedar 10° en la FP1, pero cayó al 15° puesto en los segundos ensayos. Su compañero, por su parte, finalizó 17° y 16°, respectivamente.

Colapinto tuvo un correcto arranque en el que terminó décimo con un registro de 1:17.893 y logró superar a Gasly (17 - 1:18.508°) por una diferencia de 0.615 segundos. El joven de 23 años giró por encima de su compañero a lo largo de ambas sesiones: en la FP2 le sacó 0.209 segundos de diferencia con una vuelta de 1:17.051 (15°) contra 1:17.260 (16°). Sin embargo, el monoplaza de la escudería francesa quedó por debajo de sus competidores en la zona media de la grilla.

“Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip (agarre). Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y la velocidad. Siento que nos falta mucho. En especial en carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto en carrera. No me acordaba de un viernes tan malo. Este año creo que no”, analizó Colapinto en rueda de prensa con ESPN.

George Russell lideró en la primera tanda de entrenamientos en el Circuit de Catalunya, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc de Ferrari. El británico de Mercedes quedó segundo en la FP2, ya que fue superado por Lando Norris. El australiano de McLaren quedó tercero.

La FP1 estuvo marcada por la presencia de pilotos rookies en lugar de titulares: Leonardo Fornaroli por Lando Norris (McLaren), Ayumu Iwasa por Isack Hadjar (Red Bull), Fred Vesti por Kimi Antonelli (Mercedes), Colton Herta por Sergio Checo Pérez (Cadillac), Dino Beganovic por Lewis Hamilton (Ferrari), Luke Browning por Alex Albon (Williams) y Paul Aron por Nico Hulkenberg (Audi). Este último, piloto de reserva de Alpine, tuvo una destacada actuación al finalizar quinto. Los cambios forman parte de una normativa en la que los equipos tienen que darle la oportunidad a pilotos reserva de girar en una sesión oficial de la F1 en cuatro oportunidades —dos por cada monoplaza— en la temporada.