    • 12 de junio de 2026 - 09:54

    Franco Colapinto fue más rápido que Gasly y terminó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

    El piloto argentino tuvo un buen inicio en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.

    Franco Colapinto

    Franco Colapinto

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto comenzó su actividad en el Gran Premio de Barcelona con una actuación alentadora. El piloto argentino finalizó en el décimo puesto durante la primera práctica libre de la Fórmula 1, en un circuito donde buscará dejar atrás el complicado fin de semana que tuvo en Mónaco.

    Leé además

    Franco Colapinto mostró un buen rendimiento en la FP1 en España

    Franco Colapinto empeoró su andar en la segunda práctica: terminó 15° en la FP2 de Barcelona
    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    La sesión fue dominada por el británico George Russell, quien marcó el mejor tiempo y se quedó con el primer lugar de la tanda. Detrás suyo se ubicaron varios de los habituales protagonistas de la temporada. Por su parte, Colapinto mostró un rendimiento sólido y logró meterse entre los diez mejores registros, una señal positiva para Alpine de cara al resto del fin de semana.

    Además, el argentino fue más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly, por una diferencia cercana a las seis décimas de segundo. El francés no pudo completar la práctica con normalidad y, a pocos minutos del final, debió ingresar al garaje.

    Según trascendió, Gasly habría sufrido un inconveniente en la suspensión de su monoplaza, situación que obligó a su equipo a dar por terminada su participación en la sesión antes de la bandera a cuadros.

    Colapinto llega a Barcelona tras finalizar en el 14° puesto en el Gran Premio de Mónaco y con el objetivo de sumar confianza en una pista que históricamente sirve como referencia para medir el rendimiento de los autos.

    La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, programada para las 12, mientras que el sábado se disputará la clasificación y el domingo la carrera. Tanto los entrenamientos como el resto de las instancias del Gran Premio podrán seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    franco colapinto termino 14° en un accidentado gran premio de monaco que gano antonelli

    Franco Colapinto terminó 14° en un accidentado Gran Premio de Mónaco que ganó Antonelli

    Franco Colapinto en el GP de Mónaco.

    Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula

    Colapinto golpeó su auto durante el segundo ensayo en Mónaco.

    El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: "Por suerte, no se rompió nada"

    Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco (Foto: Reuters/Yves Herman)

    Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó 15to en la primera práctica libre