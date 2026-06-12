Franco Colapinto fue más rápido que Gasly y terminó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

El piloto argentino tuvo un buen inicio en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.

Franco Colapinto comenzó su actividad en el Gran Premio de Barcelona con una actuación alentadora. El piloto argentino finalizó en el décimo puesto durante la primera práctica libre de la Fórmula 1, en un circuito donde buscará dejar atrás el complicado fin de semana que tuvo en Mónaco.

La sesión fue dominada por el británico George Russell, quien marcó el mejor tiempo y se quedó con el primer lugar de la tanda. Detrás suyo se ubicaron varios de los habituales protagonistas de la temporada. Por su parte, Colapinto mostró un rendimiento sólido y logró meterse entre los diez mejores registros, una señal positiva para Alpine de cara al resto del fin de semana.

Además, el argentino fue más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly, por una diferencia cercana a las seis décimas de segundo. El francés no pudo completar la práctica con normalidad y, a pocos minutos del final, debió ingresar al garaje.

Según trascendió, Gasly habría sufrido un inconveniente en la suspensión de su monoplaza, situación que obligó a su equipo a dar por terminada su participación en la sesión antes de la bandera a cuadros.

Colapinto llega a Barcelona tras finalizar en el 14° puesto en el Gran Premio de Mónaco y con el objetivo de sumar confianza en una pista que históricamente sirve como referencia para medir el rendimiento de los autos.