Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría en un pésimo fin de semana de Alpine. Su compañero Pierre Gasly hizo lo propio en el 12° lugar. Lando Norris se impuso en el Hungaroring y ganó por primera vez en la temporada de la Fórmula 1. Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli lo acompañaron en el podio.
Alpine sufrió a lo largo de toda la carrera con un rendimiento del monoplaza considerablemente inferior al de sus competidores. Colapinto volvió a concretar una buena largada en la que escaló dos posiciones, aunque quedó relegado al 14° lugar tras quedar en medio del tráfico. Luego de girar detrás de Gabriel Bortoleto y una lenta parada en boxes, el argentino retornó a la pista en el fondo de la grilla y transitó atrás de Lance Stroll en el 16° puesto.
El ritmo de los dos pilotos de la escudería francesa fue similar. Colapinto tuvo problemas para seguir de cerca al Aston Martin, que llevó un importante paquete de actualizaciones al Hungaroring, y a Gasly le ocurrió lo mismo contra Nico Hulkenberg en la 12° plaza. Tras las segundas detenciones, el corredor galo quedó a más de 21 segundos del Audi en el 13° puesto, mientras que el argentino se ubicó a poco más de cuatro de Stroll.
Luego de las detenciones por el Virtual Safety Car, Gasly terminó adelante de los Aston Martin en el 12° lugar y Colapinto, quien fue el único que no paró a cambiar neumáticos, culminó 15°. Alpine cedió el quinto lugar en el Campeonato de Constructores con Racing Bulls.
Oscar Piastri perdió la carrera —en gran medida— por una inédita acción de Carlos Sainz (18°). El australiano le arrebató la punta a Lando en la largada y, pese a que Norris mostró un mejor ritmo, el triunfo se decidió en una maniobra externa: el español de Williams tocó al piloto de McLaren cuando lo estaba doblando y le hizo perder tiempo clave en la pelea por la victoria. El último campeón de la F1 se posicionó en la cima gracias al traspié que sufrió su compañero.
Piastri terminó con un abandono al sufrir una falla en su monoplaza, aunque el daño anterior ya era irreversible y la carrera estaba encaminada para Norris, quien completó una solvente actuación para consumar su primer triunfo en la temporada. Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio. El italiano de Mercedes logró acabar adelante de Lewis Hamilton y sacó más ventaja en la pelea por el título de la F1.
La carrera en el Hungaroring marcó el cierre de la primera parte de la temporada, ya que se llevará a cabo el parón de verano y no habrá actividad en la pista ni en las fábricas. La Fórmula 1 volverá a tener acción del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. En la jornada se confirmó que Malasia —llevará el nombre de GP de Bahréin por patrocinio— volverá a albergar una carrera de la categoría a principios de octubre en reemplazo de las citas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.