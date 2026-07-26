Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

El argentino sufrió con el rendimiento de su monoplaza y quedó relegado en la grilla, al igual que su compañero Pierre Gasly (12°). El británico de McLaren ganó por primera vez en la temporada.

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Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría en un pésimo fin de semana de Alpine. Su compañero Pierre Gasly hizo lo propio en el 12° lugar. Lando Norris se impuso en el Hungaroring y ganó por primera vez en la temporada de la Fórmula 1. Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli lo acompañaron en el podio.

Alpine sufrió a lo largo de toda la carrera con un rendimiento del monoplaza considerablemente inferior al de sus competidores. Colapinto volvió a concretar una buena largada en la que escaló dos posiciones, aunque quedó relegado al 14° lugar tras quedar en medio del tráfico. Luego de girar detrás de Gabriel Bortoleto y una lenta parada en boxes, el argentino retornó a la pista en el fondo de la grilla y transitó atrás de Lance Stroll en el 16° puesto.

El ritmo de los dos pilotos de la escudería francesa fue similar. Colapinto tuvo problemas para seguir de cerca al Aston Martin, que llevó un importante paquete de actualizaciones al Hungaroring, y a Gasly le ocurrió lo mismo contra Nico Hulkenberg en la 12° plaza. Tras las segundas detenciones, el corredor galo quedó a más de 21 segundos del Audi en el 13° puesto, mientras que el argentino se ubicó a poco más de cuatro de Stroll.

Luego de las detenciones por el Virtual Safety Car, Gasly terminó adelante de los Aston Martin en el 12° lugar y Colapinto, quien fue el único que no paró a cambiar neumáticos, culminó 15°. Alpine cedió el quinto lugar en el Campeonato de Constructores con Racing Bulls.

Oscar Piastri perdió la carrera —en gran medida— por una inédita acción de Carlos Sainz (18°). El australiano le arrebató la punta a Lando en la largada y, pese a que Norris mostró un mejor ritmo, el triunfo se decidió en una maniobra externa: el español de Williams tocó al piloto de McLaren cuando lo estaba doblando y le hizo perder tiempo clave en la pelea por la victoria. El último campeón de la F1 se posicionó en la cima gracias al traspié que sufrió su compañero.