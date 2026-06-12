El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar su segundo ciclo como técnico de Boca

El regreso de Rodolfo Vasco Arruabarrena a la dirección técnica de Boca Juniors tomó forma este viernes, con su llegada al país para firmar contrato y asumir su segundo ciclo al frente del plantel profesional para reemplazar a Claudio Úbeda. El entrenador fue recibido en el aeropuerto por allegados del club y mantuvo un breve diálogo con los periodistas presentes.

Al tomar contacto con la prensa, Arruabarrena expresó: “Es mi segunda etapa y espero poder estar a la altura y responder a la gente que ha confiado en mí. Armar un equipo competitivo, que pueda demostrar e identificarse con el hincha” . El entrenador remarcó su confianza en la base actual del plantel y anticipó que se producirán movimientos en el mercado de pases. “Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas. Y confío, sino me hubiese quedado en casa con mi familia” , subrayó en su declaración.

El vínculo entre el técnico y la dirigencia de Boca Juniors se reactivó en los últimos días con conversaciones directas. Arruabarrena relató cómo se gestó el acuerdo: “Saben todos lo que significa Boca para mi, fueron 2 ó 3 charlas con Román, arreglando algunas cuestiones, y no mucho más. Análisis del equipo, del plantel, de la Reserva. Tratar ahora de firmar y tener un cara a cara con Román y hablar más claro” .

El entrenador enfatizó el perfil que buscará potenciar en el grupo: “Un jugador de Boca debe tener personalidad. No tiene que ser tan viejo, tan joven, tan técnico. Tener personalidad. Espero poder potenciarlos y algunas llegadas de jugadores que nos darán un salto de calidad”. La pretemporada está prevista para el 18 de julio, fecha en la que el cuerpo técnico espera contar con las primeras incorporaciones y definir las salidas.

El nuevo ciclo de Arruabarrena comienza en un contexto de exigencia deportiva, con el equipo comprometido en los playoffs de la Copa Sudamericana y con un compromiso pendiente en la Copa Argentina. La dirigencia apuesta por la experiencia y la identificación del entrenador con la institución para encarar una etapa de recambio, en la que el objetivo será consolidar un equipo competitivo que logre resultados y recupere la conexión con la hinchada.

El estreno oficial del Vasco será por la Copa Argentina, cuando el jueves 16 de julio, mientras aún se disputa la Copa del Mundo, enfrente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final. Luego, el 23 del mismo mes, abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile en La Bombonera (la vuelta será el 30, en Chile).

En cuanto a la conformación del cuerpo técnico, Arruabarrena contará con la colaboración de Amr Hussein Mokhtar, ex futbolista egipcio de 31 años y especialista en análisis táctico, quien se suma como ayudante tras haber compartido experiencias en equipos de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Mokhtar se destaca por su formación internacional, manejo de varios idiomas y una trayectoria como asistente en diferentes ligas, lo que aporta una visión global al staff técnico.

Además de Mokhtar, el grupo de trabajo incluye a Diego Markic como principal asistente y a Juan Gobet en tareas de ayudante de campo. La preparación física estará a cargo de Gustavo Roberti, todos con antecedentes en etapas previas junto al entrenador. Dos posiciones siguen pendientes de confirmación: el segundo preparador físico y el entrenador de arqueros, cargos que se definirán en los próximos días para completar el plantel profesional de trabajo.

En lo que respecta al mercado de pases, tal como adelantó el director técnico, se esperan novedades en los próximos días. Una de las salidas más resonantes sería la del español Ander Herrera, quien no sería tenido en cuenta por el Vasco. También se alejarían de la institución jugadores como Lucas Janson, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Agustín Martegani. En contrapartida, se negocia con Independiente Rivadavia de Mendoza para conseguir la vuelta del colombiano Sebastián Villa.