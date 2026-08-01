La lista de futbolistas apartados en Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena

Además del Changuito Zeballos, con su transferencia frenada al Napoli, hay otros futbolistas que no están en la consideración del entrenador

Mientras continúa la búsqueda de un centrodelantero luego de la angustiosa clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en tanda de penales ante O’Higgins en Chile, Boca Juniors también baraja qué caminos tomar con algunos de los futbolistas que están apartados del plantel profesional o no son tenidos en cuenta por Rodolfo Arruabarrena.

Exequiel Zeballos se entrena junto al grupo, pero el Vasco no lo convoca ya que sería inminente su traspaso al Napoli, aunque todavía su situación sigue stand by. Juan Román Riquelme evitó dar precisiones respecto al futuro del Changuito en una rueda de prensa improvisada tras el último partido del equipo en Chile. Pero hay varios casos más.

En el actual mercado de pases, Boca contrató al ex Argentinos Juniors Leandro Lozano, quien se convirtió en el lateral derecho titular para un cuerpo técnico que también promovió al juvenil Dylan Gorosito y dejó de lado a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, hoy prescindibles y negociables, quienes se habían disputado la titularidad el semestre pasado bajo la tutela de Claudio Úbeda. Aunque ambos futbolistas tuvieron sondeos informales en las últimas semanas (el ex Belgrano de Córdoba estuvo cerca de Peñarol de Montevideo), por el momento permanecen en la Ribera sin chances de jugar.

Una situación similar es la que atraviesan dos jugadores que retornaron de sus respectivos préstamos y tampoco son tenidos en cuenta por Arruabarrena: Marcelo Saracchi y Mauricio Benítez. El lateral izquierdo estuvo un año a préstamo en Celtic de Escocia, que lo incorporó con cargo y finalmente no ejecutó su opción de compra. En los últimos días, se mencionó un supuesto interés de Houston Dynamo de la MLS que no prosperó. En el caso del mediocampista formado en la cantera xeneize, disputó más de 40 partidos en el Royal Antwerp de Bélgica, donde militó el último año y medio. Los europeos también lo devolvieron luego de no hacer uso de su opción de compra y ahora busca equipo.

Directamente en otra órbita también está Juan Ramírez, mediocampista que tuvo un último paso a préstamo por Lanús en el año 2025 (fue campeón de Copa Sudamericana) y no fue considerado en el primer semestre del año en Boca. El ex Argentinos Juniors, quien fuera compañero de Juan Román Riquelme en la campaña del Bicho de La Paternal en 2014 en la B Nacional, hasta el momento no recibió ofertas para ser traspasado y se mantiene entrenando a contra turno del plantel profesional. Su contrato vence en diciembre de 2026 y, a priori, la dirigencia no se lo rescindirá.