Desafío de las Estrellas en San Juan: quedó definida la grilla con Sebastián Abella a la cabeza

La décima edición del Desafío de las Estrellas ya tiene su grilla de partida. Este viernes, en el autódromo San Juan Villicum, se realizó el tradicional sorteo que determina el orden de largada de la competencia especial del Turismo Carretera y dejó una gran sorpresa: Sebastián Abella comenzará desde la primera posición, mientras que el líder del campeonato, Jonatan Castellano , deberá largar desde el último lugar.

Desafío de las Estrellas de TC: ya están a la venta las entradas

El "Desafío de las Estrellas" de Turismo Carretera llega a San Juan con una versión extendida

El sorteo reunió a los 53 pilotos inscriptos y contó con la presencia del presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane , integrantes de la comisión directiva, la jefa de Producto y Marca de Shell Argentina, Mariana Dalmasso , además de representantes de la prensa.

La suerte estuvo del lado de Sebastián Abella, quien sacó la bolilla número uno y encabezará el pelotón cuando este domingo se ponga en marcha una de las carreras más esperadas del calendario.

A su lado largará Marcos Castro , mientras que la segunda fila estará integrada por Joaquín Ochoa y Santiago Álvarez .

Entre los pilotos que buscarán avanzar desde posiciones intermedias aparecen nombres de peso como Agustín Canapino , que partirá 37°, Mariano Werner desde el 44° puesto, Matías Rossi en la 50ª ubicación y José Manuel Urcera , que iniciará la competencia desde el lugar 39.

La gran dificultad la tendrá Jonatan Castellano, líder del campeonato, quien comenzará desde el 53° y último puesto, obligado a protagonizar una remontada si pretende sumar fuerte en la pelea por el título.

Una final especial con estrategia incluida

A diferencia de una fecha convencional, el Desafío de las Estrellas tendrá como única actividad puntuable la final del domingo.

La competencia se disputará sobre 66 vueltas al circuito sanjuanino y contará con una condición que promete modificar el desarrollo de la carrera: todos los pilotos deberán ingresar obligatoriamente a boxes para realizar una recarga de combustible.

La combinación entre el sorteo de largada, las estrategias en boxes y la necesidad de administrar el ritmo convierte a esta prueba en una de las más impredecibles del calendario del Turismo Carretera, con el circuito San Juan Villicum como escenario de una nueva fiesta del automovilismo argentino.