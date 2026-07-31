¿Qué pasa en Unión de Villa Krause? De supercampeón del fútbol sanjuanino a una profunda crisis institucional

Hace apenas unos meses, el clima en Villa Krause era de fiesta. Unión celebraba una de las temporadas más exitosas tras consagrarse supercampeón del fútbol sanjuanino. Hoy, ese escenario parece haber quedado muy atrás. El presente del Azul está atravesado por una profunda crisis institucional, económica y deportiva que recuerda a la que vivió años atrás, cuando descendió del Federal A y el club debió ser intervenido y administrado por un Triunvirato Normalizador.

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En las últimas horas, DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con el presidente Luis Algañaraz quien explicó que se encontraba en Buenos Aires por cuestiones laborales y que no podía brindar una entrevista. Sin embargo, distintas fuentes vinculadas al club señalaron que el dirigente presentaría su renuncia en los próximos días como consecuencia de los serios problemas económicos que atraviesa la institución. Algañaraz presentaría su dimisión por escrito ante la comisión directiva al regresar a San Juan y posteriormente formalizaría el trámite ante Personería Jurídica. De concretarse, la presidencia quedaría en manos del vicepresidente José Elías Quiroga.

Algañaraz había asumido oficialmente la conducción del club en mayo, durante la Asamblea realizada en el Gigante de Rawson, luego de haber quedado al frente de la institución tras la salida de Mauricio Acosta en plena disputa del Torneo Regional Amateur donde el Azul llegó a semifinales y fue eliminado por FADEP en Mendoza. Su llegada despertó expectativas entre los socios e hinchas, que esperaban una recuperación institucional y deportiva. Sin embargo, la situación se fue agravando con el correr de los meses.

El equipo que se consagró supercampeón tras ser campeón del Apertura y del Clausura, prácticamente se desmanteló este año . La nueva dirigencia apostó por el regreso de Eduardo "Cachilo" Magallanes para el Clausura que se encuentra disputando. El Cachilo es el entrenador más exitoso del club en los últimos años, pero la falta de recursos y un plantel corto terminaron condicionando el proyecto.

Y las bajas continuaron. Primero fue Germán Giménez quien dejó la institución y, más recientemente, el delantero mendocino Sebastián Cortez, que había llegado como uno de los principales refuerzos para la segunda parte del año, anunció su salida mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. El futbolista fue contundente al explicar los motivos de su decisión y apuntó contra la dirigencia por las "promesas incumplidas". El malestar habría sido tan grande que incluso estaría evaluando alejarse de la actividad profesional.

Mientras tanto, el panorama económico sigue empeorando. Según pudo conocer DIARIO DE CUYO, el plantel mantiene una deuda superior a los tres meses de salarios, sin respuestas concretas por parte de la dirigencia. La incertidumbre crece y, de acuerdo con allegados al equipo, los jugadores sostienen que prácticamente no tienen contacto con los directivos.

La preocupación aumenta porque el Azul ya tiene asegurada su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, cuyo inicio está previsto para dentro de un mes. Sin certezas dirigenciales, con un plantel golpeado por las deudas y un futuro deportivo incierto, el desafío aparece hoy mucho más complejo de lo imaginado.

Uno de los clubes más populares y tradicionales de San Juan atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Y la posible renuncia de su presidente podría ser apenas un nuevo capítulo de una crisis que, por ahora, parece no encontrar un punto final.

El enojo de los hinchas del Azul

El presente futbolístico tampoco ayuda. Unión quedó lejos de la pelea por el campeonato local y el descontento de los hinchas comenzó a hacerse sentir en cada presentación del equipo.

Los cánticos contra la comisión directiva se volvieron una constante en el estadio, donde el tradicional "que se vayan todos" refleja el creciente malestar de una parcialidad que hace apenas un año celebraba títulos y soñaba con volver a ser protagonista.

Ese descontento también se trasladó a las redes sociales. Este viernes, "La Famosa Banda de Unión", uno de los grupos de simpatizantes más identificados con el club, publicó un duro mensaje dirigido a la actual conducción.

En el posteo, expresaron: "Bendecido día para todos menos para los traidores que arruinaron nuestro club...", y reclamaron la salida de los dirigentes, cuestionando su gestión y acusándolos de haber perjudicado a la institución.

Las expresiones publicadas corresponden exclusivamente a integrantes de ese grupo de hinchas y se dan en un contexto de creciente tensión por la delicada situación económica y deportiva que atraviesa el club. Hasta el momento, la dirigencia no respondió públicamente al mensaje difundido en las redes sociales.