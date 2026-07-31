Sergio Ferrer afronta un doble desafío en Córdoba

El sanjuanino disputará la tercera y cuarta fecha del Turismo Pista San Luis en el autódromo Cabalén de Córdoba, a bordo del Renault Clio del EV Competición.

A Córdoba. El sanjuanino Ferrer estará en pista por el Turismo Pista San Luis.

Este fin de semana, el Turismo Pista San Luis tendrá una fecha especial con la disputa de la tercera y cuarta competencia de la temporada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Allí estará presente el sanjuanino Sergio Ferrer, con un Renault Clio dentro de la Clase 3, atendido por el equipo EV Competición.

El piloto tuvo un destacado comienzo de temporada, con un cuarto puesto en el autódromo José Carlos Bassi de La Pedrera, en San Luis. En su última presentación, volvió a ser protagonista y consiguió un tercer lugar en el autódromo Rosendo Hernández, resultado que le permitió subir al podio y sumar importantes puntos para el campeonato, que lo ubican en el tercer lugar.

La actividad se desarrollará durante sábado y domingo en el circuito corto del autódromo Oscar Cabalén, de 2.400 metros de extensión. La Clase 3 contará con un cronograma especial debido a la realización de dos competencias durante el fin de semana.

CRONOGRAMA – CLASE 3 3ª FECHA Viernes 31 de julio

* Pruebas libres: 13:40, 15:20 y 17:00 (15 minutos cada una).