    • 31 de julio de 2026 - 16:50

    El posteo de Tomás Aranda tras el penal que erró al picarla en la definición frente a O'Higgins

    El juvenil falló su remate en la tanda, pero horas más tarde celebró el pase a octavos en sus redes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca consiguió una clasificación sufrida a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de caer 1-0 ante O’Higgins en Rancagua y definir la serie desde el punto penal. El momento más tenso de la noche llegó cuando Tomás Aranda se hizo cargo del cuarto remate, con la chance de sellar el pase a la próxima ronda.

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    El joven mediocampista tomó una decisión arriesgada: picó la pelota, pero el arquero Omar Carabalí adivinó la intención y la atrapó sin problemas.

    En medio de las recriminaciones de su rival por el gesto sobrador, el capitán de Boca Leandro Paredes fue uno de los primeros en acercarse para respaldar al juvenil. Aranda se mostró visiblemente afectado por la situación.

    Después del partido, los jugadores xeneizes decidieron no hacer declaraciones, aunque más tarde Aranda compartió una historia en su cuenta de Instagram.

    El posteo de Aranda tras la clasificación

    El mediocampista eligió enfocarse en el objetivo cumplido y celebró el pase a octavos de final, dejando atrás el penal fallado y mostrando su compromiso con el equipo.

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