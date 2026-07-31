Universitario renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso institucional

La Asamblea General Ordinaria aprobó los balances de Universitario de los últimos tres ejercicios y eligió la Comisión Directiva para el período 2026-2028.

Universitario Rugby & Hockey Club llevó adelante la Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de la institución, con la participación de los socios, quienes aprobaron por unanimidad la Memoria, el Balance General, el Inventario y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Durante la reunión también se realizó la renovación de autoridades para el período 2026-2028, quedando conformada una nueva Comisión Directiva encabezada por Nicolás Gómez como presidente y Enzo Casella como vicepresidente, ambos elegidos por unanimidad.

La elección representa la continuidad de dirigentes con un fuerte sentido de pertenencia hacia la institución. Tanto Gómez como Casella surgieron de las divisiones formativas de Universitario, defendieron la camiseta del plantel superior y también integraron el seleccionado sanjuanino. Además, Nicolás Gómez vistió la camiseta de Los Pumitas y Los Pumas (#562) , uno de los máximos reconocimientos para un jugador formado en el club.

Otro de los aspectos destacados de la Asamblea fue la incorporación, por primera vez, de representantes del hockey sobre césped a la Comisión Directiva. Martín González y Fabiola Abuone se suman al órgano de conducción, un paso que fortalece la integración de todas las disciplinas que forman parte de Universitario y reafirma el crecimiento institucional del club.

Comisión Directiva 2026-2028 Presidente: Nicolás Gómez